Приготовив салат по этому рецепту, можно буквально за 15 минут получить на столе вкуснейшее и красивое блюдо, но следует быть осторожными – его захочется еще и еще.

Iеф-повар Василий Корнийчук, который поделился рецептом, называет такой салат «незаконно вкусным».

"Приготовление займет всего 15 минут, но впечатления останутся на весь день", - подчеркнул Василий на своей странице в Инстаграм .

Ингредиенты для салата понадобятся следующие: куриное филе – 1 шт., приправа к курице – 1/2 ч.л., перец болгарский – 1 шт., помидор – 2 шт., салат айсберг – 1/4 шт (можно заменить другими листьями салата), петрушка – 2 веточки. сыр твердый – 50 гр., сухарики – 6 шт.

Особый вкус этому салату придает соус, для которого понадобятся чеснок – 1/2 зубчика, греческий йогурт – 3 ст.л., соевый соус – 1 ст.л., горчица – 1/2 ч.л., соль по вкусу.

На филе со специями нужно сделать надрезы и поджарить. Затем режем поджаренное филе кубиками. Также нарезаем сладкий перец, листья салата и зелень.

Добавляем в ингредиенты жареную курицу и порезанные помидоры. Твердый сыр необходимо потереть на крупной терке и добавить в миску.

Теперь делаем соус. В небольшую миску выкладываем йогурт, чеснок, добавляем соевый соус, соль по вкусу и горчицу – перемешиваем.

Заправляем салат. Перед подачей на стол салат можно украсить сухариками.

«Аж захотелось попробовать»,

«Кайф!»,

«Обожаю салаты!»,

«Попробовала этот рецепт – очень вкусный и сытный салат получился» , – комментируют рецепт салата от шеф-повара подписчики на его страницу.

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