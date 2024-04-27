В мае некоторым из пенсионеров начислят дополнительные выплаты к пенсиям без необходимости обращаться в ПФУ.

В мае этого года пенсионеры могут ожидать дополнительных выплат без необходимости обращаться в Пенсионный фонд, поскольку пересчет состоится автоматически для определенной категории лиц.

Пенсии будут повышены с 1 мая только для пенсионеров, чья сумма выплат не превышает 10 340,35 гривны. Это касается лиц старше 70 лет.

Особенно интересно, что надбавки к пенсиям будут предоставляться по достижении соответствующего возраста, что позволит пенсионерам сразу воспользоваться этой льготой.

Размер надбавок будет зависеть от возраста пенсионера:

От 70 до 74 лет – 300 гривен.

От 75 до 79 лет – 456 гривен.

80 лет и старше – 570 гривен.

Также стоит отметить, что с 1 апреля пенсионерам, работавшим и имеющим стаж в последние два года, были автоматически перечислены пенсии, однако они получат эти выплаты только в июне.

Дополнительные выплаты за дополнительный стаж рассчитываются для тех, кто имеет стаж работы сверх законодательно установленного минимума. Например, если у пенсионера 5 лет дополнительного стажа, его доплата будет составлять 118,05 гривны.

Право на получение дополнительных выплат имеют мужчины со стажем более 35 лет и женщины со стажем более 30 лет. Размер доплаты исчисляется в отношении прожиточного минимума: если пенсия превышает этот минимум, то размер приложения соответственно увеличивается. Но если выплата пенсии ниже минимального размера, дополнительная выплата будет соответственно уменьшена.

Также важно учесть, что дополнительные выплаты пенсионерам за сверхурочный стаж будут производиться только после их увольнения.

Источник: 24tv

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