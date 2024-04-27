Украинцам могут помочь разобраться с долгами по коммунальным услугам.

Украинцам помогут избавиться от долгов за коммуналку посредством заключения договора реструктуризации, информирует Киевский городской государственный совет . Это позволяет потребителям рассчитываться за долги по частям, избежав принудительного взыскания через суд и риска отключения услуг.

Реструктуризацию рекомендуется проводить во время межотопительного сезона, когда финансовая нагрузка на потребителей меньше. При заключении контракта учитываются личные способности платежей каждого потребителя.

Для заключения договора на реструктуризацию необходимо обратиться в сервисный центр Центра коммунального сервиса и представить пакет документов, включая заявление, документы лица, документы на собственность жилья и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Отмечено, что правительство отменило запрет на взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги с 24 февраля 2022 г., предоставляя поставщикам право начислять пеню и даже прекращать обслуживание в случае последующей неуплаты.

Отключения уже применялись к имеющим значительные долги и начались с сообщений о необходимости уплаты, а затем поступали официальные предупреждения за 10 дней до отключения. В отдельных регионах также блокируют банковские карты граждан за долги за жилищно-коммунальные услуги.

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