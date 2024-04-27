В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как красиво и оригинально покрасить яйца на Пасху.

"Каждый год тестирую новый способ для вас и для себя. Результат мне очень понравился. Но надо заблаговременно подготовить шелуху от лука: красного, белого и обыкновенного. Все почти так же, как делали наши бабушки, но немного интереснее", - рассказал "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Чтобы красиво покрасить яйца на Пасху, "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:

шелуха лука трех цветов (небольшое количество)

яйца (белого цвета)

голубой краситель

уксус – 1-2 столовые ложки

немного растительного масла

Также нам понадобятся ненужные колготки.

Лузга лука "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает ножницами на мелкие кусочки.

Хорошо вымытые сырые яйца просто смачиваем водой, обваливаем их в разноцветной шелухе, аккуратно заворачиваем в клочки колготок и погружаем в горячую воду.

В воду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет голубой краситель, а также 1,5 ст.л уксуса – он нужен для фиксации цвета. Варим завернутые яйца 5-6 минут, а затем оставляем их в горячей воде еще на 20 минут.

"Вынимаю яйца, зачищаю и смазываю растительным маслом, чтобы были красивые и блестящие, я делал это пару раз, потому что немного впитывалось масло", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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