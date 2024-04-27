Если у вас нет возможности выбраться на шашлыки, то не стоит расстраиваться, ведь в домашних условиях можно приготовить невероятно вкусные и сочные ребрышки.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить ребрышки, чтобы они были вкусными и сочными.

"Ох, вы просто себе не представляете, какая это вкуснятина! Сочные, нежные, в сладкой пряной глазури! Просто невозможно оторваться от них!", - подчеркнула блогерка.

Для маринада на 2 кг свиных ребрышек нам понадобится соль, специи для BBQ и острая горчица.

Для глазури берем следующие ингредиенты:

кетчуп – 150 г

мед - 50-70 г

специи для BBQ – 1 ч.л.

Ребрышки зачищаем от пленок, натираем солью и специями и обмазываем горчицей со всех сторон. Накрываем ребрышки и отправляем их мариноваться в холодильник минимум на два часа.

Замаринованные ребра либо плотно заворачиваем в фольгу, либо выкладываем в форму для запекания с крышкой и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 2 часа.

Чтобы приготовить глазурь, просто смешиваем кетчуп со специями и медом. Ребрышки разворачиваем, перекладываем на противень и смазываем половиной глазури.

"В духовке включить функцию "гриль" или "гриль с конвекцией" и поставить ребрышки на 5-10 минут. После чего еще раз обмазать остатками глазури и поставить еще раз на 5-10 минут (время зависит от мощности вашего гриля, следите, чтобы не пережарились)", – объясняет кулинар.

Подавать ребрышки можно, например, с картофельным пюре или просто с хлебом и салатом.

"Это очень вкусно! А мужчины будут вообще просто в восторге! Попробуйте!", – добавила Татьяна Юшина.

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