Украинцам выплатят по 10 800 гривен на каждого члена семьи, если они отвечают определенным условиям и предпримут определенные шаги.

ВПЛ, проживающие в Киеве и его области, имеют право на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Каждому лицу из семьи предоставят 10 800 гривен.

Согласно благотворительному фонду "Право на защиту" в Telegram, 26 апреля начнется формирование очереди на получение выплаты в мае. Однако перед этим переселенцам рекомендуется пройти опрос, чтобы определить, отвечают ли они критериям получения помощи.

Кто может получить помощь

Регистрация на получение помощи могут пройти граждане, не получавшие финансовую поддержку от УВКБ ООН в 2022 или 2023 году. Сумма пособия на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен. Форму для записи в электронную очередь откроют 26 апреля в 15.00. После регистрации лицо должно лично обратиться в пункт приема документов с оригиналами необходимых документов.

Пункт приёма документов расположен по адресу: г. Киев, ул. Малая Шияновская, 14/13 (бывшая ул. Немировича-Данченко). Время работы: с 10:00 до 16:00.

Перед регистрацией на получение помощи организаторы рекомендуют пройти опрос, чтобы убедиться, что семья соответствует критериям программы многоцелевой финансовой помощи.

Условия получения

Соответствие критериям и условиям программы; личное присутствие на пункте приема документов (за исключением лиц с ограниченными возможностями и детей младше 2 лет); наличие подлинников документов.

Важно отметить, что организация не собирает личные документы в Интернете, поэтому любые обращения через социальные сети от работников фонда по предоставлению банковской информации или других личных данных являются мошенничеством.

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