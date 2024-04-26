Украинцам рассказали, будут ли вручать повестки, если они находятся за границей.

Центральные военные комиссариаты за пределами страны не будут активны и не будут вручать повестки, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны в интервью Радио Свобода.

Также он отметил, что в июне заработает электронный кабинет, через который можно обновить военные данные.

"Электронный кабинет не предусматривает прохождение медицинской комиссии. Речь идет исключительно об обновлении личных данных - таких как смена места жительства, семейное положение, бронирование, резервирование и прочее", - рассказал Дмитрий Лазуткин.

Ранее Politeka также писала о том, будут ли у находящихся за рубежом мужчин призывного возраста забирать статус беженца.

Речь идет о мужчинах в Германии. По словам представителя министерства внутренних дел Германии Максимилиана Калля, страна не планирует отменять статус беженцев украинским мужчинам. Эта позиция остается неизменной, даже несмотря на решение Украины о приостановлении консульского обслуживания военнообязанных мужчин за границей.

Напомним, что накануне в заграничных отделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов для мужчин призывного возраста. Ситуацию прокомментировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей государства.

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