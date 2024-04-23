У закордонних відділеннях ДП "Документ" призупинили видачу документів з поясненням цього кроку "технічними причинами". Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що МЗС України наказало керівникам усіх дипломатичних установ країни тимчасово призупинити всі консульські дії для громадян України призовного віку.

Про припинення видачі документів повідомлено прямо в "Документі", де зазначили наступне:

Подання заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

"Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

"Нажаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ", – йдеться у повідомленні.

Однак наголошується, що документи перестали видавати не всім. Винятком стали діти віком до 12 років – оскільки для них передбачена змінена процедура. "Видача паспортів можлива для дітей до 12 років. У звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", – розповіли в "Документі".

Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку.

Цю ситуацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - зазначає він.

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