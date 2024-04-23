У закордонних відділеннях ДП "Документ" призупинили видачу документів з поясненням цього кроку "технічними причинами". Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що МЗС України наказало керівникам усіх дипломатичних установ країни тимчасово призупинити всі консульські дії для громадян України призовного віку.

Про припинення видачі документів повідомлено прямо в "Документі", де зазначили наступне:

  • Подання заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.
  • "Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

"Нажаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ", – йдеться у повідомленні.

Документи

Однак наголошується, що документи перестали видавати не всім. Винятком стали діти віком до 12 років – оскільки для них передбачена змінена процедура. "Видача паспортів можлива для дітей до 12 років. У звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", – розповіли в "Документі".

паспорт України

Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку.

Цю ситуацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - зазначає він.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову