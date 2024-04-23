В заграничных отделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов с объяснением этого шага "техническими причинами". Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Украины приказал руководителям всех дипломатических учреждений страны временно приостановить все консульские действия для граждан Украины призывного возраста.

О прекращении выдачи документов сообщается прямо в "Документе", где отметили следующее:

Представление заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

"Зарубежные филиалы уведомят всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", – говорится в сообщении.

Однако отмечается, что документы перестали выдавать не всем. Исключением стали дети младше 12 лет – поскольку для них предусмотрена измененная процедура. "Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет. В связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", – рассказали в "Документе".

Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста.

Эту ситуацию также прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Пребование за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению действительного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", – отмечает он.

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