В заграничных отделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов с объяснением этого шага "техническими причинами". Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Украины приказал руководителям всех дипломатических учреждений страны временно приостановить все консульские действия для граждан Украины призывного возраста.

О прекращении выдачи документов сообщается прямо в "Документе", где отметили следующее:

  • Представление заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.
  • "Зарубежные филиалы уведомят всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", – говорится в сообщении.

Документы

Однако отмечается, что документы перестали выдавать не всем. Исключением стали дети младше 12 лет – поскольку для них предусмотрена измененная процедура. "Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет. В связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", – рассказали в "Документе".

паспорт Украины

Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста.

Эту ситуацию также прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Пребование за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению действительного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", – отмечает он.

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