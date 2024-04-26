Душистая паска по рецепту знаменитой певицы, народной артистки Украины Нины Матвиенко готовится из дрожжевого теста, замешанном на теплом молоке.

Для приготовления паски по рецепту Нины Матвиенко нужны следующие ингредиенты: мука 1 кг, дрожжи сухие 11 г, молоко 2 стакана, яйца 9 шт, цукаты 100 г, лимонная цедра по вкусу, сахар 2 стакана, сливочное масло 350 г, 1 .л., миндаль 20 г, изюм 100 г.

Шаг первый – готовим опару. Для этого, как рассказывала Нина Матвиенко в программе "Все будет хорошо", необходимо замесить дрожжевое тесто на теплом молоке, добавить немного сахара и оставить в темном теплом месте на 20-30 минут, накрыв полотенцем.

Затем необходимо взбить размягченное сливочное масло. Добавить сахар, соль, желтки, мускатный орех, лимонную цедру и ванильный сахар. Перемешиваем и добавляем остатки муки, взбитые яичные белки. Снова перемешиваем.

Рецепт пасхи Нины Матвиенко.

Теперь добавляем к тесту для паски изюм, цукаты и снова перемешиваем.

Тесто выкладываем в форму на 1/3 и оставляем еще минут на 20.

Выпекаем паску по рецепту Нины Матвиенко в разогретой до 160 градусов духовке на нижней решетке 40-60 минут.

Украшала свои пояса Нина Матвиенко цветной присыпкой и глазурью с сахарной пудрой и белками.

Рецепт паски Нины Матвиенко.

При жизни Нина Матвиенко рассказывала, что прежде чем приступить к еде, они в Пасху всегда читали молитву.

«Обязательно умываемся священной водой, в которую опущено красное пасхальное яичко. Эта традиция была в нашей семье, еще когда я была маленькой», – рассказывала Нина Матвиенко.

На Пасху Нина Матвиенко накрывала большой стол.

«Это всегда разные колбасы, буженина, и обязательно холодец. Конечно же, свяченая паска, яйца (крашу их только в шелуху кожуре), варю узвар…», - говорила Нина Матвиенко.

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