В Германии ответили на вопрос о возможном лишении украинских мужчин статуса беженцев. По словам представителя министерства внутренних дел Германии, Максимилиана Калля, страна не будет упразднять статус беженцев украинским мужчинам. Эта позиция остается неизменной, даже несмотря на решение Украины о приостановлении консульского обслуживания военнообязанных мужчин за границей.

"Я уверен, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых подавляющее большинство среди таких беженцев, или мужчин", — отметил Калль.

О решении Украины о приостановлении консульского обслуживания военнообязанных мужчин за границей представитель министерства внутренних дел Германии не предоставил никаких комментариев.

Со своей стороны, спикер немецкого МИД, Кристиан Вагнер, заявил, что это решение является суверенным для Украины и не подлежит комментированию от имени МИД ФРГ.

Ранее Politeka также писала о том, что в заграничных отделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов для мужчин призывного возраста. Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

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