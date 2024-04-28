Начиная с 1 мая 2024 года часть граждан Украины получит повышенные социальные выплаты. В частности, предполагается увеличение суммы пособия для детей погибших добровольцев.

По информации издания ZN, правительство захотело решить вопрос выплат для детей, потерявших своих родителей добровольцев в период активных боевых действий. До этого момента эти дети получали значительно меньшие выплаты по сравнению с детьми погибших военнослужащих из-за недостатков в законодательстве.

В весенний период правительство решило эту проблему, обеспечив тем детям, чей отец или мать доброволец погиб на передовой, выплаты на уровне не ниже, чем для детей военных.

Ранее помощь для детей погибших добровольцев, не служивших в составе добровольческих формирований территориальных общин, составила 2,36 тыс. грн.

Согласно правительственному решению по увеличению помощи, такие дети получат в мае следующие суммы:

7,8 тыс. грн для одного несовершеннолетнего ребенка;

6,1 тыс. грн для каждого ребенка в семье, если их двое или больше.

Эти выплаты будут производиться ежемесячно автоматически, не требуя дополнительного обращения в органы социальной защиты населения.

Также, если погибший родитель имел достаточный страховой стаж, дети имеют право на пенсию в случае потери кормильца. В случае недостаточного страхового стажа ребенок получает государственную социальную помощь.