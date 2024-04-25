Для того чтобы повербанк работал дольше и оставался надежным помощником в случае, когда, например, разрядился смартфон, необходимо знать несколько правил его правильной зарядки.

Итак, как правильно заряжать повербанк.

Если повербанк новый и только что купленный, его необходимо полностью зарядить. Затем повербанк необходимо будет полностью разрядить, а затем снова полностью зарядить. И так провести 2-3 цикла.

Пользуясь повербанком, не следует разряжать его полностью. Отлично, если в нем будет оставаться 10-25% заряда. Таким образом, повербанк будет работать дольше – разрядка до нуля уменьшает срок эксплуатации устройства.

Однако иногда, например, раз в несколько месяцев повербанк необходимо разряжать полностью.

Как действительно правильно заряжать повербанк.

Еще одно правило относительно того, как правильно заряжать повербанк – зарядка на 100%. По словам специалистов, если игнорировать это правило, сократится емкость батареи повербанка.

Что же касается самой зарядки, то пользоваться необходимо именно той, которую рекомендую производитель повербанка.

Как действительно правильно заряжать повербанк.

Заряжая повербанк, нельзя допускать его перегрева. Например, на солнце или у источника тепла. Если это произошло, необходимо деактивировать батарею и убрать с солнечных лучей в тень или подальше от других источников тепла.

Если же повербанк нагревается на зарядке, его нужно отсоединить от сети.

Время для зарядки повербанка зависит от производителя и модели. На это может уйти как четыре часа, так и гораздо больше – до 12 часов. Когда все индикаторы горят, или на дисплее отметка 100%, это означает, что устройство полностью заряжено.

Еще одно полезное правило: если повербанком не планируется пользоваться долгий период, он не должен оставаться полностью разряженным.

Повербанк должен быть частично заряжен. Это также поможет увеличить срок его службы.

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