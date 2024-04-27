Чтобы найти потерянный или украденный смартфон Xiaomi можно воспользоваться проверенными способами и рекомендациями специалистов.

Вообще, настраивая свой смартфон Xiaomi, необходимо создать Mi-аккаунт – аккаунт в системе Xiaomi. Это элементарно – просто в настройках необходимо найти Mi-аккаунт, открыть его, а дальше просто следовать инструкциям, которые появятся на экране.

Также необходимо привязать этот аккаунт к Mi Cloud. Для этого следует зайти настройки Mi-аккаунта, найти пункт Mi Cloud и активировать функцию Find Device.

Это нужно сделать именно для того, чтобы в случае потери или кражи найти свой смартфон Xiaomi.

Как найти потерянный или украденный смартфон Xiaomi.

В случае потери или кради поиск Xiaomi можно осуществить именно через Mi Cloud. Владелец гаджета должен перейти на сайт Xiaomi Cloud и авторизироваться на нем, введя логин и пароль Mi-аккаунта. Таким образом, владелец смартфона получит варианты дистанционного управления им.

Начиная поиск потерянного или украденного Xiaomi, следует нажать Find Device. После этого на экране появится карта и список доступных устройств, включая разыскиваемый гаджет.

Узнать место его расположения можно, нажав на карте его название.

К сожалению, этот способ сработает только в том случае, если мобильный телефон подключен к сети Интернет.

Разыскать устройство Xiaomi можно и с помощью технологий от Google, ведь операционная система MIUI основана на базе Google Android.

Как найти потерянный или украденный смартфон Xiaomi.

Для того, чтобы активировать эту функцию, необходимо добавить в Mi смартфон Google Аккаунт во вкладку Другие Аккаунты (Other Accounts). После этого устройство при наличии Интернета и активированного GPS можно также отследить на картах Google.

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