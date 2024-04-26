Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной, красивой и ароматной выпечки на Пасху, которая станет главной звездой праздничного стола.

Шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить модную паску краффин, которая получается вкусной и без глазури.

Краффин – это сочетание круассана и кекса маффина, которое готовится из дрожжевого теста и имеет оригинальную форму.

Чтобы приготовить краффины, сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает опару. Для этого берём 200 мл молока, 1 ст.л. сахара, дрожжи (7 г сухих или 21 г свежих) и 1 ст.л. муки. Просто смешиваем в миске, накрываем пленкой и оставляем в тепле на 2 часа.

Далее переходим к замесу теста. Для этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

1 целое яйцо + 2 желтка

100 г сахара

щепотка соли

80 г сливочного масла

ванилин

450-500 г муки

Также для начинки нам понадобится 100 г изюма и 60 г сливочного масла.

К опаре добавляем яйца, сахар, соль, мягкое сливочное масло, ваниль и муку. Замешиваем мягкое тесто, накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем подходить.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делит на части, раскатывает их, смазывает мягким сливочным маслом, посыпает промытым и просушенным изюмом и формирует паски краффины, как на видео.

Выкладываем краффины в формы и оставляем в теплом месте еще на 40 минут, чтобы они подошли. Выпекать паску краффин нужно в разогретой дл 180 градусов духовке примерно 35 минут.

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