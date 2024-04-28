В Украине некоторые граждане хотят освободить от необходимости платить деньги за аренду государственного или коммунального имущества.

Некоторым украинцам будет предоставлено освобождение от арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Это следует из соответствующего проекта постановления, направленного в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения.

Информацию предоставила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным Минреинтеграции, соответствующий вопрос обсуждался на очередном совещании по вопросам прав на жилье отдельных категорий лиц из ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

В ходе обсуждения представитель от Фонда госимущества представил проект изменений в правительственное постановление от 27.05.2022 г. № 634. Согласно этому проекту, в частности, речь идет об освобождении от необходимости уплаты арендной платы на территориях активных боевых действий. Предлагается освободить от арендной платы за государственное и коммунальное имущество на период действия военного положения следующие категории лиц:

физические лица/физические лица-предприниматели, призванные или принятые на военную службу; арендаторы имущества, расположенного на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, согласно перечню Минреинтеграции от 22.12.2022 года № 309.

Кроме того, в службе отмечают, что органам местного самоуправления и их предприятиям предлагается установить месячную арендную плату в размере 1 гривны за 1 квадратный метр площади для общежитий, обустроенных с целью размещения переселенцев.

В настоящее время соответствующий проект постановления уже направили в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения Правительством.

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