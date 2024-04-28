Некоторым украинцам будет предоставлено освобождение от арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Это следует из соответствующего проекта постановления, направленного в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения.
Информацию предоставила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По данным Минреинтеграции, соответствующий вопрос обсуждался на очередном совещании по вопросам прав на жилье отдельных категорий лиц из ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук.
В ходе обсуждения представитель от Фонда госимущества представил проект изменений в правительственное постановление от 27.05.2022 г. № 634. Согласно этому проекту, в частности, речь идет об освобождении от необходимости уплаты арендной платы на территориях активных боевых действий. Предлагается освободить от арендной платы за государственное и коммунальное имущество на период действия военного положения следующие категории лиц:
- физические лица/физические лица-предприниматели, призванные или принятые на военную службу;
- арендаторы имущества, расположенного на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, согласно перечню Минреинтеграции от 22.12.2022 года № 309.
Кроме того, в службе отмечают, что органам местного самоуправления и их предприятиям предлагается установить месячную арендную плату в размере 1 гривны за 1 квадратный метр площади для общежитий, обустроенных с целью размещения переселенцев.
В настоящее время соответствующий проект постановления уже направили в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения Правительством.
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