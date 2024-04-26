Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать нежную и при этом вкусную пицу, прямо как из Италии, чтобы порадовать себя и близких. Благодаря правильно выбранному тесту, вкус будет более насыщенным, считает Ярославский.
Бига:
- 100 г хлебной муки
- 100 г воды
- 10 г свежих дрожжей (или 4 г сухих)
Основное тесто:
- 200 г биги
- 300 г воды
- 10 г свежих дрожжей
- 20 г меда
- 10 г оливкового масла
- 460 г хлебной муки
- 60 г цельнозерновой муки
- 11 г соли
Для подпила: 50% хлебной муки и 50% мелкой кукурузной крупы
Приготовление:
Бига: Растворите дрожжи в воде и добавьте хлебную муку. Поместите тесто в емкость, накройте крышкой и оставьте на ночь, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Основное тесто: Смешайте бигу с водой, медом, маслом и свежими дрожжами. Добавьте муку и соль. Вымешивайте тесто, накройте его пленкой и оставьте на 3-4 часа при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник на ночь.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разделите тесто на 4 шарика и оставьте на пару часов для подогрева.
Смешайте муку и мелкую кукурузную крупу. Сформируйте из теста круги.
На подпиленное тесто выложите соус, моцареллу и начинку по вкусу. Смажьте бортики маслом.
Печь пиццу при 270 градусах на разогретом камне или на противне, разогретом до 300 градусов, пока тесто не станет зарумяненным.
Добавьте свежие травы, сыры и оливковое масло перед подачей, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
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