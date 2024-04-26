Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как можно сделать итальянскую пиццу с очень качественным и при этом мягким тестом, такой вариант просто сделать дома.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать нежную и при этом вкусную пицу, прямо как из Италии, чтобы порадовать себя и близких. Благодаря правильно выбранному тесту, вкус будет более насыщенным, считает Ярославский.

Бига:

100 г хлебной муки

100 г воды

10 г свежих дрожжей (или 4 г сухих)

Основное тесто:

200 г биги

300 г воды

10 г свежих дрожжей

20 г меда

10 г оливкового масла

460 г хлебной муки

60 г цельнозерновой муки

11 г соли

Для подпила: 50% хлебной муки и 50% мелкой кукурузной крупы

Приготовление:

Бига: Растворите дрожжи в воде и добавьте хлебную муку. Поместите тесто в емкость, накройте крышкой и оставьте на ночь, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Основное тесто: Смешайте бигу с водой, медом, маслом и свежими дрожжами. Добавьте муку и соль. Вымешивайте тесто, накройте его пленкой и оставьте на 3-4 часа при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник на ночь.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разделите тесто на 4 шарика и оставьте на пару часов для подогрева.

Смешайте муку и мелкую кукурузную крупу. Сформируйте из теста круги.

На подпиленное тесто выложите соус, моцареллу и начинку по вкусу. Смажьте бортики маслом.

Печь пиццу при 270 градусах на разогретом камне или на противне, разогретом до 300 градусов, пока тесто не станет зарумяненным.

Добавьте свежие травы, сыры и оливковое масло перед подачей, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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