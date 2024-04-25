Победитель "Мастер Шеф" Вадим (Пава) Бжезинский решил поделиться секретом приготовления яиц пашот.
«Простой и быстрый способ приготовления вкусного завтрака! Научитесь готовить ЯЙЦЕ ПАШОТ за 5 минут! Всеми любимое, такое нежное и неповторимое, вкус и кремовая текстура – вот что делает яйцо пашот таким особенным…», - отметил повар на своей странице в Инстаграм.
Отметим, что яйцо пашот действительно готовится 3-5 минут. Этого достаточно, чтобы белок свернулся, а желток остался жидким.
В первую очередь Бжезинский разбил яйцо в миску. Затем взял сито и переложил яйцо.
«Лишняя жидкость сейчас будет на тарелке», – прокомментировал победитель «Мастер Шеф».
С сита Пава снова переложил яйцо в миску.
В кастрюлю на плите с 500 мл. воды повар добавил соль и две столовые ложки уксуса.
"Нужно, чтобы вода была спокойно кипящая", - объяснил повар.
Секрет идеального завтрака.
Секрет идеального завтрака.
Теперь осторожно опускаем яйцо из миски в воду.
«Три минуты и яйцо готово», - рассказал Пава. Затем яйцо необходимо достать шумовкой и переложить в холодную воду.
«Смотрите какое красивое яйцо пашот. Без разного мусора, потому что мы белок процеживали», - подчеркнул победитель «Мастер Шеф».
Секрет идеального завтрака.
Яйца пашот подают просто с салатом или тостами, с макаронами, крупами, овсянкой, гренками и другими вкусными ингредиентами.
«Вкусно!»,
«Секрет идеальных insta завтраков раскрыт»,
«То, что нужно!» , – комментируют этот рецепт завтрака от победителя «Мастер Шеф» подписчики на его страницу.
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