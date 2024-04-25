Победитель «Мастер Шеф» и повар Вадим (Пава) Бжезинский показал, как приготовить нежный, вкусный и полезный завтрак за считанные минуты.

Победитель "Мастер Шеф" Вадим (Пава) Бжезинский решил поделиться секретом приготовления яиц пашот.

«Простой и быстрый способ приготовления вкусного завтрака! Научитесь готовить ЯЙЦЕ ПАШОТ за 5 минут! Всеми любимое, такое нежное и неповторимое, вкус и кремовая текстура – ​​вот что делает яйцо пашот таким особенным…», - отметил повар на своей странице в Инстаграм.

Отметим, что яйцо пашот действительно готовится 3-5 минут. Этого достаточно, чтобы белок свернулся, а желток остался жидким.

В первую очередь Бжезинский разбил яйцо в миску. Затем взял сито и переложил яйцо.

«Лишняя жидкость сейчас будет на тарелке», – прокомментировал победитель «Мастер Шеф».

С сита Пава снова переложил яйцо в миску.

В кастрюлю на плите с 500 мл. воды повар добавил соль и две столовые ложки уксуса.

"Нужно, чтобы вода была спокойно кипящая", - объяснил повар.

Секрет идеального завтрака.

Секрет идеального завтрака.

Теперь осторожно опускаем яйцо из миски в воду.

«Три минуты и яйцо готово», - рассказал Пава. Затем яйцо необходимо достать шумовкой и переложить в холодную воду.

«Смотрите какое красивое яйцо пашот. Без разного мусора, потому что мы белок процеживали», - подчеркнул победитель «Мастер Шеф».

Секрет идеального завтрака.

Яйца пашот подают просто с салатом или тостами, с макаронами, крупами, овсянкой, гренками и другими вкусными ингредиентами.

«Вкусно!»,

«Секрет идеальных insta завтраков раскрыт»,

«То, что нужно!» , – комментируют этот рецепт завтрака от победителя «Мастер Шеф» подписчики на его страницу.

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