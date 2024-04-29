Часть украинцев может ожидать дополнительных выплат к своим пенсиям при определенных условиях.

Часть пенсионеров в Украине получит дополнительные выплаты к пенсиям при определенных условиях. Согласно изданию NV, пенсионеры могут получить дополнительные выплаты при следующих условиях:

Согласно статье 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на дополнительную выплату за сверхурочный стаж распространяется на граждан Украины, у которых в трудовой книжке указано:

более 35 лет стажа для мужчин;

по крайней мере, 30 лет стажа для женщин.

Дополнительные выплаты начисляются за каждый год работы, что превышает необходимый минимальный стаж. На 2024 год размер таких доплат не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту, который определяется исходя из размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2024 году размер прожиточного минимума вырос с 2093 гривен до 2361 гривен, следовательно, приложение увеличилось с 20,93 гривен до 23,61 гривен.

Дополнительную выплату начисляют на каждый полный отработанный год, что превышает обязательную норму страхового стажа. К примеру, если у гражданина есть пять лет больше обязательной нормы страхового стажа, приложение будет составлять 118 гривен.

Также важно, чтобы размер пенсии превышал прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В этом случае приложение будет рассчитываться исходя из минимума. Если пенсия меньше минимальной выплаты, приложение также будет меньше.

Следует заметить, что пенсионерам, которые продолжают работать, в случае роста прожиточного минимума, приложение за страховой стаж, превышающий норму, будут перечисляться после увольнения с работы.

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