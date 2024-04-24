Такая паска будет вкуснее любой купленной в магазине и наполнит дом невероятным ароматом. Этим рецептом паски Алла Мазур поделилась в одном из сюжетов «ТСН. Тиждень».
О нем ведущей рассказала этноресторатор Татьяна Юркович, родившаяся в карпатских горах, где в одном дворе хорошо уживаются мистика и христианство. В этом рецепте паски, как отмечала Алла Мазур, удалось соединить давние секреты и модную кулинарию.
Итак, для приготовления паски по традиционному закарпатскому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: 300 мл молока, 12 граммов дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 2 яичных желтка, 25 граммов масла, 5 стаканов молока, 100 граммов сухофруктов на 1 кг.
Рецепт паски по-закарпатски.
Сначала необходимо приготовить опару. Для этого следует смешать 70 мл теплого молока, 12 г дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Все хорошо перемешиваем и ставим в теплое место.
Следующий шаг – готовим тесто для паски. Необходимо объединить 250 мл молока, 2 желтка и ½ столовой ложки сахара.
Если хочется, чтобы паска была более сладкой, можно увеличить количество сахара.
Жидкую смесь нужно соединить с мукой, затем влить в нее готовую опару и замесить густое тесто для паски.
Рецепт паски по-закарпатски.
А теперь небольшой секрет, чтобы паска была более ароматной – добавьте 30 г крепкого алкоголя, рома или коньяка, в сухофрукты. Это могут быть чернослив, сушеная вишня, курага, клюква. Количество фруктов, напоминаем, 100 г на 1 кг теста.
Чтобы тесто хорошо подошло, закарпатские хозяйки накрывали его белой салфеткой или вышитым рушныком и сверху клали ветку свяченой вербы.
Тесто для паски необходимо оставить в теплом месте. Когда оно подойдет, разложите тесто по формам и дайте снова подойти. Выпекаем паску в духовке при 175 градусов.
После того, как паскибудут готовы их советуют обрызгать холодной водой, чтобы корочка стала мягкой и блестящей.
Рецепт паски по-закарпатски.
Теперь паску можно украшать – глазурью, орешками, сухофруктами, шоколадом и другими вкусностями.
Рецепт паски по-закарпатски.
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