Паска, которую можно приготовить по рецепту, которым поделилась звезда телеканала «1+1» Алла Мазур, будет очень вкусно, пышной и красивой.

Такая паска будет вкуснее любой купленной в магазине и наполнит дом невероятным ароматом. Этим рецептом паски Алла Мазур поделилась в одном из сюжетов «ТСН. Тиждень».

О нем ведущей рассказала этноресторатор Татьяна Юркович, родившаяся в карпатских горах, где в одном дворе хорошо уживаются мистика и христианство. В этом рецепте паски, как отмечала Алла Мазур, удалось соединить давние секреты и модную кулинарию.

Итак, для приготовления паски по традиционному закарпатскому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: 300 мл молока, 12 граммов дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 2 яичных желтка, 25 граммов масла, 5 стаканов молока, 100 граммов сухофруктов на 1 кг.

Рецепт паски по-закарпатски.

Сначала необходимо приготовить опару. Для этого следует смешать 70 мл теплого молока, 12 г дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Все хорошо перемешиваем и ставим в теплое место.

Следующий шаг – готовим тесто для паски. Необходимо объединить 250 мл молока, 2 желтка и ½ столовой ложки сахара.

Если хочется, чтобы паска была более сладкой, можно увеличить количество сахара.

Жидкую смесь нужно соединить с мукой, затем влить в нее готовую опару и замесить густое тесто для паски.

Рецепт паски по-закарпатски.



А теперь небольшой секрет, чтобы паска была более ароматной – добавьте 30 г крепкого алкоголя, рома или коньяка, в сухофрукты. Это могут быть чернослив, сушеная вишня, курага, клюква. Количество фруктов, напоминаем, 100 г на 1 кг теста.

Чтобы тесто хорошо подошло, закарпатские хозяйки накрывали его белой салфеткой или вышитым рушныком и сверху клали ветку свяченой вербы.

Тесто для паски необходимо оставить в теплом месте. Когда оно подойдет, разложите тесто по формам и дайте снова подойти. Выпекаем паску в духовке при 175 градусов.

После того, как паскибудут готовы их советуют обрызгать холодной водой, чтобы корочка стала мягкой и блестящей.

Рецепт паски по-закарпатски.



Теперь паску можно украшать – глазурью, орешками, сухофруктами, шоколадом и другими вкусностями.

Рецепт паски по-закарпатски.



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