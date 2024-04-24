Пекинская капуста является популярным ингредиентом во многих блюдах, особенно салатах, которые можно приготовить и на обычный ужин, и на праздничный стол.

Если хочется приготовить салат из пекинской капусты на скорую руку, достаточно просто ее нашинковать, добавить зелень огурец и, по желанию, зеленый лук.

Если же хочется добавить еще вкусов, салаты из пекинской капусты готовят с крабовыми палочками и кукурузой, с красной рыбой и сельдереем. В салаты из пекинской капусты добавляют яблоки, кусочки апельсина, различные сыры и другие вкусные ингредиенты.

Как приготовить вкусный салат с пекинской капустой.

Заправляют салаты с пекинской капустой майонезом, сметаной или соусами, рецептов которых есть тоже безграничное количество.

Автор страницы в Инстаграмм «Active_mommm» предложила еще один вариант вкусного салата из пекинской капусты, который понравится многим.

Для его приготовления нужны – пекинская капуста, лук, консервированная кукуруза, сухарики с беконом, 2 вида ветчины (бекон или колбаса), майонез или белый йогурт, соль и перец по вкусу.

Ход приготовления салата настолько простой, что с ним справится кто угодно.

Как приготовить вкусный салат с пекинской капустой.

Нарезаем пекинскую капусту, лук и два вида мяса. Добавляем в салат кукурузу, соль и перец. Высыпаем сухарики со вкусом бекона и заправляем салат майонезом или несладким йогуртом.

Как приготовить вкусный салат с пекинской капустой.

Вот и все, можно подавать на стол!

Отметим, что по желанию сухарики можно сделать дома – поджарить со специями на сковороде или отправить в духовку.

Также улучшить вкус любого салата с пекинской капустой можно приготовив домашний майонез.

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