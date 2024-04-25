Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как из обычного йогурта приготовить вкусный, нежный нежирный закусочный крем-сыр.
Также шеф-повар предложил рецепт оригинальной закуски с использованием такого сыра.
Для приготовления мягкого сыра "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (в расчете примерно на 400 г готового продукта):
- йогурт белый – 750 г
- соль – 8 г
- оливковое масло – 15 г
- экстрагон свежий – 15 г (можно заменить на тимьян или розмарин, но их надо брать поменьше, или просто на свежую петрушку или укроп)
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает до однородности йогурт с солью, растительным маслом и мелко нарезанной зеленью, выкладывает эту смесь в вафельное полотенце, заворачивает, ставит на миску с ситом и отправляет в холодильник на сутки.
"Если хотите плотнее сыр – держите больше по времени. И при желании можно добавлять разные специи и даже чеснок для разных вкусов", – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Уже через сутки у вас будет готовый сыр, который можно намазывать на бутерброды, добавлять в салаты, или приготовить такую закуску. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский любит подавать такой сыр с запеченной морковью или свеклой.
Шеф-повар хорошо вымывает молодую морковь, смазывает ее маслом, солит и запекает в разогретой духовке сначала 15 минут под фольгой, а затем еще 7-9 минут открытой. Запеченную морковь "Мастер Шеф" Владимир Ярославский бросает на сковороду с кусочком сливочного масла, добавляет немного бальзамического уксуса и меда и доводит до карамелизации.
Карамелизованную морковь выкладываем на тарелку вместе с соусом, добавляем самостоятельно приготовленный сыр, немного оливкового масла и украшаем зеленью.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.