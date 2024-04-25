Крем-сыр – отличное дополнение к завтракам и закускам, но он стоит довольно дорого, поэтому этот рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского будет настоящей находкой.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как из обычного йогурта приготовить вкусный, нежный нежирный закусочный крем-сыр.

Также шеф-повар предложил рецепт оригинальной закуски с использованием такого сыра.

Для приготовления мягкого сыра "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (в расчете примерно на 400 г готового продукта):

йогурт белый – 750 г

соль – 8 г

оливковое масло – 15 г

экстрагон свежий – 15 г (можно заменить на тимьян или розмарин, но их надо брать поменьше, или просто на свежую петрушку или укроп)

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает до однородности йогурт с солью, растительным маслом и мелко нарезанной зеленью, выкладывает эту смесь в вафельное полотенце, заворачивает, ставит на миску с ситом и отправляет в холодильник на сутки.

"Если хотите плотнее сыр – держите больше по времени. И при желании можно добавлять разные специи и даже чеснок для разных вкусов", – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Уже через сутки у вас будет готовый сыр, который можно намазывать на бутерброды, добавлять в салаты, или приготовить такую ​​закуску. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский любит подавать такой сыр с запеченной морковью или свеклой.

Шеф-повар хорошо вымывает молодую морковь, смазывает ее маслом, солит и запекает в разогретой духовке сначала 15 минут под фольгой, а затем еще 7-9 минут открытой. Запеченную морковь "Мастер Шеф" Владимир Ярославский бросает на сковороду с кусочком сливочного масла, добавляет немного бальзамического уксуса и меда и доводит до карамелизации.

Карамелизованную морковь выкладываем на тарелку вместе с соусом, добавляем самостоятельно приготовленный сыр, немного оливкового масла и украшаем зеленью.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.