Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как дома приготовить вкусное мясо, которое заменит шашлык.
Блогерка решила приготовить мясо на луковой подушке и рассказала, что любит использовать для маринада горчицу – она прекрасно размягчает мясо, и тогда оно получается нежное и сочное.
"Друзья, мясо получается таким вкусным и сочным! Заменит вам шашлык, если на праздники будет дождливая погода и останетесь дома)", - подчеркнула кулинар.
На 1-1,5 кг мяса нам понадобятся следующие ингредиенты:
- лук – 1 кг
- горчица крепкая
- соль и специи – по вкусу
"Я взяла свиной ошеек, можно брать и другое мясо)", - добавила Татьяна Юшина.
Мясо нарезаем на порционные кусочки, как и для шашлыка. Нарезанное мясо складываем в миску, добавляем соль, любимые специи, горчицу. Хорошо все перемешиваем и оставляем мясо мариноваться на час.
Лук нарезаем кольцами и выкладываем в форму для запекания. Сверху выкладываем кусочки мяса – обязательно только одним слоем. Запекаем мясо на луковой подушке в разогретой до 200 градусов духовке в течение часа.
Подаем мясо вместе с запеченным луком в качестве гарнира, а также с любимым соусом. К примеру, ранее Татьяна Юшина предлагала свой рецепт идеального соуса к шашлыку.
Чтобы приготовить соус для шашлыка, кулинар берет сметану – 250 г, кетчуп – 250 г, чеснок – 4-5 зубчиков, большой пучок кинзы, немного соли, по желанию можно добавить также пучок базилика.
Последние новости Украины:
Эктор Хименес-Браво показал блюдо на завтрак, от которого невозможно оторваться.
Как небанально приготовить картошку: победительница "Мастер Шеф" дала интересный рецепт.
Секрет в одном ингредиенте: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт, который всех удивил.