Если на выходные или на праздники нет возможности выбраться на природу на шашлыки, то этот простой и вкусный рецепт мяса станет для вас настоящей находкой.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как дома приготовить вкусное мясо, которое заменит шашлык.

Блогерка решила приготовить мясо на луковой подушке и рассказала, что любит использовать для маринада горчицу – она прекрасно размягчает мясо, и тогда оно получается нежное и сочное.

"Друзья, мясо получается таким вкусным и сочным! Заменит вам шашлык, если на праздники будет дождливая погода и останетесь дома)", - подчеркнула кулинар.

На 1-1,5 кг мяса нам понадобятся следующие ингредиенты:

лук – 1 кг

горчица крепкая

соль и специи – по вкусу

"Я взяла свиной ошеек, можно брать и другое мясо)", - добавила Татьяна Юшина.

Мясо нарезаем на порционные кусочки, как и для шашлыка. Нарезанное мясо складываем в миску, добавляем соль, любимые специи, горчицу. Хорошо все перемешиваем и оставляем мясо мариноваться на час.

Лук нарезаем кольцами и выкладываем в форму для запекания. Сверху выкладываем кусочки мяса – обязательно только одним слоем. Запекаем мясо на луковой подушке в разогретой до 200 градусов духовке в течение часа.

Подаем мясо вместе с запеченным луком в качестве гарнира, а также с любимым соусом. К примеру, ранее Татьяна Юшина предлагала свой рецепт идеального соуса к шашлыку.

Чтобы приготовить соус для шашлыка, кулинар берет сметану – 250 г, кетчуп – 250 г, чеснок – 4-5 зубчиков, большой пучок кинзы, немного соли, по желанию можно добавить также пучок базилика.

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