Отсутствие звука при воспроизведении видеофайла может быть вызвано несколькими причинами, стоит сразу проверить телефон на основные ошибки и убедиться, что проблема не критическая, ее можно убрать самостоятельно.

Иногда возникают проблемы с звуком на смартфоне, например, при просмотре видео. Если вы столкнулись с отсутствием звука во время трансляции видео, первым делом следует проверить работоспособность динамика. Это можно сделать, включив стандартный звуковой сигнал в настройках телефона. Если звук воспроизводится, значит, динамик работает нормально.

Если проблемы с звуком возникают при просмотре онлайн-контента, следует попробовать запустить другое видео. Если звук не воспроизводится и в других видеороликах, стоит проверить настройки браузера и телефона. Например, в меню браузера можно найти настройки звука и убедиться, что звук включен.

Также стоит обратить внимание на настройки громкости в самом видеоплеере, так как иногда они могут быть отключены или установлены на минимальное значение. Кроме того, проверьте подключение наушников, чтобы убедиться, что они подключены правильно и не испорчены.

Обновление приложения YouTube является важным шагом, если проблема связана именно с ним. Периодически выходят новые версии приложения, которые содержат исправления ошибок и улучшения. Если ваше приложение устарело, его работоспособность может быть нарушена.

Для обновления приложения необходимо найти его в списке установленных приложений в магазине Google Play. Напротив значка приложения будет кнопка "Обновить". Нажмите на нее, чтобы обновить приложение до последней версии.

Сброс настроек смартфона может помочь в решении различных проблем, включая проблемы с звуком. Чтобы сделать сброс настроек, перейдите в настройки устройства, затем выберите пункт "О телефоне" или "О планшете". В этом разделе вы найдете опцию "Сбросить настройки".

После подтверждения действия устройство вернется к заводским настройкам, но личных данных, ваших персональных настроек и всего остального на смартфоне уже не будет.

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