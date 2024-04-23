Известная украинская телеведущая, актриса и хозяйка Ольга Сумская поделилась рецептом вкусного и оригинального салата, который можно приготовить на любой праздник.

Ольга Сумская рассказала, что этот салат – один из ее любимых к праздничному столу.

«Вроде бы, все просто в приготовлении, но есть определенные нюансы», - отметила Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм, рассказывая о ходе приготовления праздничного салата с кальмарами.

Сначала актриса советует отварить несколько яиц, потом их нужно натереть на мелкой терке.

Туда же добавить сыр, который необходимо также натереть на мелкой терке.

Затем следует взять несколько тушек кальмаров и опустить в кипящую воду на полминуты, не больше.

Если кальмары передержать, они станут резиновыми.

«Сразу вынимайте, дайте остыть и нарежьте очень мелкой стружкой», – рассказала Сумская, как готовить салат.

Далее кальмары следует соединить с яйцами, творогом и добавить майонез.

«По желанию, можно добавить отварного картофеля, но не много… У меня этот салат без картофеля», - отмечала Ольга Сумская.

Дальше Ольга Сумская советует добавить зубчик чеснока, соль и перец.

Подавать такой салат с кальмарами можно в виде намазки, например, на крекере. А перед подачей на стол украсить зеленью и паприкой.

Отметим, что кальмар содержит в 100 г всего 75 ккал. Это низкокалорийный продукт, который можно употреблять без опаски для своей фигуры. Большую часть этих калорий составляет высококачественный белок, обеспечивающий организм энергией.

Последние новости Украины:

Такой омлет на завтрак вы еще точно не ели: Ольга Сумская удивила рецептом.

Завтрак с удовольствием: Ольга Сумская поразила хрустящим и вкусным рецептом.

Также напомним, что Ольга Сумская поделилась рецептом паски, от которого в восторге.