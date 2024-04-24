Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился детальный рецептом синабонов с вишнями, которые можно хранить в холодильнике около недели.

Владимир Ярославский

Для теста:

  • 300 мл молока
  • 10 г сухих дрожжей (или 25 г свежих)
  • 60 г сахара
  • 150 г муки

Для основного теста:

  • Щепотка соли
  • 110 г яиц (2 шт.)
  • 90 г сахара
  • 460 г - 500 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 125 г масла (82%)

Для начинки:

  • 125 г сливочного масла
  • 160 г сахара
  • 20 г корицы
  • 300 г вишни (размороженной, без косточек)
  • 100 г измельченного шоколада

Для заливки:

  • 540 г сметаны (20-25%)
  • 100 г сахара

Для крема-сыра:

  • 540 г сметаны (20%)
  • 3 г соли

Приготовление:

Разогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем дрожжи и сахар. Добавьте 150 г муки, хорошо перемешайте, накройте и дайте тесту подойти, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте соль, яйца, сахар, оставшуюся муку и разрыхлитель в подошедшее тесто. Замесите тесто, добавив масло кусочками. Дайте тесту подойти.

Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте его сливочным маслом и посыпьте смесью сахара и корицы, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Положите вишню и шоколад, сверните в рулет.

Нарежьте на булочки и уложите на противень. Дайте подойти.

Выпекайте при 185°C около 40-50 минут.Смешайте сметану с сахаром и полейте ею готовые синабоны.

Смешайте сметану с солью и выложите на сито с марлей в 2 слоя. Дайте стечь ночь.

"Мастер Шеф" Ярославский заметил, полученный кремовый творог можно хранить в холодильнике 7-10 дней.

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