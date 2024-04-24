Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сладкие синабоны с вишнями, начинку для которых можно хранить дома больше недели.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился детальный рецептом синабонов с вишнями, которые можно хранить в холодильнике около недели.

Для теста:

300 мл молока

10 г сухих дрожжей (или 25 г свежих)

60 г сахара

150 г муки

Для основного теста:

Щепотка соли

110 г яиц (2 шт.)

90 г сахара

460 г - 500 г муки

10 г разрыхлителя

125 г масла (82%)

Для начинки:

125 г сливочного масла

160 г сахара

20 г корицы

300 г вишни (размороженной, без косточек)

100 г измельченного шоколада

Для заливки:

540 г сметаны (20-25%)

100 г сахара

Для крема-сыра:

540 г сметаны (20%)

3 г соли

Приготовление:

Разогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем дрожжи и сахар. Добавьте 150 г муки, хорошо перемешайте, накройте и дайте тесту подойти, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте соль, яйца, сахар, оставшуюся муку и разрыхлитель в подошедшее тесто. Замесите тесто, добавив масло кусочками. Дайте тесту подойти.

Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте его сливочным маслом и посыпьте смесью сахара и корицы, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Положите вишню и шоколад, сверните в рулет.

Нарежьте на булочки и уложите на противень. Дайте подойти.

Выпекайте при 185°C около 40-50 минут.Смешайте сметану с сахаром и полейте ею готовые синабоны.

Смешайте сметану с солью и выложите на сито с марлей в 2 слоя. Дайте стечь ночь.

"Мастер Шеф" Ярославский заметил, полученный кремовый творог можно хранить в холодильнике 7-10 дней.

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