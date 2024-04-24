Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился детальный рецептом синабонов с вишнями, которые можно хранить в холодильнике около недели.
Для теста:
- 300 мл молока
- 10 г сухих дрожжей (или 25 г свежих)
- 60 г сахара
- 150 г муки
Для основного теста:
- Щепотка соли
- 110 г яиц (2 шт.)
- 90 г сахара
- 460 г - 500 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 125 г масла (82%)
Для начинки:
- 125 г сливочного масла
- 160 г сахара
- 20 г корицы
- 300 г вишни (размороженной, без косточек)
- 100 г измельченного шоколада
Для заливки:
- 540 г сметаны (20-25%)
- 100 г сахара
Для крема-сыра:
- 540 г сметаны (20%)
- 3 г соли
Приготовление:
Разогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем дрожжи и сахар. Добавьте 150 г муки, хорошо перемешайте, накройте и дайте тесту подойти, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте соль, яйца, сахар, оставшуюся муку и разрыхлитель в подошедшее тесто. Замесите тесто, добавив масло кусочками. Дайте тесту подойти.
Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте его сливочным маслом и посыпьте смесью сахара и корицы, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Положите вишню и шоколад, сверните в рулет.
Нарежьте на булочки и уложите на противень. Дайте подойти.
Выпекайте при 185°C около 40-50 минут.Смешайте сметану с сахаром и полейте ею готовые синабоны.
Смешайте сметану с солью и выложите на сито с марлей в 2 слоя. Дайте стечь ночь.
"Мастер Шеф" Ярославский заметил, полученный кремовый творог можно хранить в холодильнике 7-10 дней.
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