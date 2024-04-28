С 1 мая этого года стоимость водоснабжения вырастет в некоторых небольших городах Украины, в то время как для крупных городов повышение тарифов запрещено Нацкомиссией по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По информации издания Novyny.live, тарифы на воду возрастут с 1 мая. Правительство в прошлом году запретило НКРЭКУ повышать цены для городов областного значения, но в этом году регулятор снова предлагал повышение стоимости услуг для населения, но его не одобрили.

Местные власти в небольших городах имеют право самостоятельно устанавливать цены на коммунальные услуги. В некоторых городах, в частности в Прилуках и Чорткове, цены на водоснабжение и водоотвод выросли из-за роста стоимости электроэнергии и минимальной заработной платы. По данным пресс-службы, вода для местных жителей подорожает на 17%, что приведет к увеличению общего тарифа на эти услуги на 10 гривен.

Также известно о планах повышения тарифов на воду с 1 мая жителям Люботина в Харьковской области. Причиной несоответствие цены кубометра воды его себестоимости. Ожидается увеличение стоимости водоснабжения для бытовых потребителей на 21,6%, а также повышение тарифов для бюджетных организаций и остальных потребителей. Цены на централизованный водоотвод также возрастут на 16,5%.

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