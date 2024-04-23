Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать домашнюю ветчину из курицы.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить дома идеальную закуску к столу, такая куриная ветчина очень просто готовится в духовке и после не придется покупать в магазине.

Ингредиенты:

1 кг куриного филе;

5 шт. куриных голеней на кости;

300 г бульона на кости;

80 г моркови;

200 г лука;

35 г соли на 1 л воды;

2 ч. л. сухого чеснока;

1 ч. л. измельченного черного перца;

2 ст. л. паприки;

пакет для запекания длиной 60 см;

3 м кулинарной нити.

Приготовление:

Сварите бульон из овощей, костей и кожи. Дайте остыть. Измельчите 500 г филе в мясорубке.

Порубите ножом оставшееся филе, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Порубите все мясо ножом.

Смешайте фарш и рубленое мясо. Добавьте охлажденный бульон, специи и перемешайте.

Оставьте в холодильнике на два-три часа, чтобы мясо напилось влаги и остыло.

Разрежьте пленку для запекания пополам и разложите на столе, добавляет " Мастер Шеф" Литвинова. Насыпьте паприку вдоль пленки.

Выложите весь фарш вдоль пленки и присыпьте паприкой сверху. Заверните, выпуская воздух.

Завяжите ниткой с каждой стороны. Сделайте поперечные завязки.

Запекайте при температуре 180 °С 45–50 минут. Нарежьте охлажденной, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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