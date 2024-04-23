Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить дома идеальную закуску к столу, такая куриная ветчина очень просто готовится в духовке и после не придется покупать в магазине.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе;
  • 5 шт. куриных голеней на кости;
  • 300 г бульона на кости;
  • 80 г моркови;
  • 200 г лука;
  • 35 г соли на 1 л воды;
  • 2 ч. л. сухого чеснока;
  • 1 ч. л. измельченного черного перца;
  • 2 ст. л. паприки;
  • пакет для запекания длиной 60 см;
  • 3 м кулинарной нити.

Приготовление:

Сварите бульон из овощей, костей и кожи. Дайте остыть. Измельчите 500 г филе в мясорубке.

Порубите ножом оставшееся филе, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Порубите все мясо ножом.

Смешайте фарш и рубленое мясо. Добавьте охлажденный бульон, специи и перемешайте.

Оставьте в холодильнике на два-три часа, чтобы мясо напилось влаги и остыло.

Разрежьте пленку для запекания пополам и разложите на столе, добавляет " Мастер Шеф" Литвинова. Насыпьте паприку вдоль пленки.

Выложите весь фарш вдоль пленки и присыпьте паприкой сверху. Заверните, выпуская воздух.

Завяжите ниткой с каждой стороны. Сделайте поперечные завязки.

Запекайте при температуре 180 °С 45–50 минут. Нарежьте охлажденной, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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