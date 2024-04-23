Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить дома идеальную закуску к столу, такая куриная ветчина очень просто готовится в духовке и после не придется покупать в магазине.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе;
- 5 шт. куриных голеней на кости;
- 300 г бульона на кости;
- 80 г моркови;
- 200 г лука;
- 35 г соли на 1 л воды;
- 2 ч. л. сухого чеснока;
- 1 ч. л. измельченного черного перца;
- 2 ст. л. паприки;
- пакет для запекания длиной 60 см;
- 3 м кулинарной нити.
Приготовление:
Сварите бульон из овощей, костей и кожи. Дайте остыть. Измельчите 500 г филе в мясорубке.
Порубите ножом оставшееся филе, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Порубите все мясо ножом.
Смешайте фарш и рубленое мясо. Добавьте охлажденный бульон, специи и перемешайте.
Оставьте в холодильнике на два-три часа, чтобы мясо напилось влаги и остыло.
Разрежьте пленку для запекания пополам и разложите на столе, добавляет " Мастер Шеф" Литвинова. Насыпьте паприку вдоль пленки.
Выложите весь фарш вдоль пленки и присыпьте паприкой сверху. Заверните, выпуская воздух.
Завяжите ниткой с каждой стороны. Сделайте поперечные завязки.
Запекайте при температуре 180 °С 45–50 минут. Нарежьте охлажденной, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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