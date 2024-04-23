Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом простой и вкусной заправки, которая подходит практически ко всем салатам.

Также шеф дал рецепт своего любимого салата с этой заправкой.

Чтобы приготовить медово-лимонную заправку для салатов, "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:

лимонный сок - 35 г (2 полных столовых ложки)

мед – 30 г (1 полная ложка)

горчица нежная – 20 г (1 ст.л.)

масло оливковое – 70-80 г (примерно 5 ложек)

соль (лучше брать морскую) - 2 щепотки

В миске "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает лимонный сок с горчицей, медом и солью. Если мед густой, то просто активнее вымешиваем веничком, и он растворится. После этого тоненькой струйкой начинаем добавлять растительное масло.

"В балансе у вас неповторимое приятное сочетание, которое долго ещё «играет» во рту послевкусиями. Заправки всегда яркие и насыщенные и даже немного соленые - ведь мы берём их 30-40 г на почти 200 г других продуктов", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Для приготовления своего любимого салата "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

лосось слабосоленый - 70 г

оливки Каламата — 30 г

сыр Филадельфия – 40 г

листья салата – 40-50 г

медово-лимонная заправка – 35 г

по желанию можно добавить томаты черри

Кроме того, по словам судьи "Мастер Шеф", такая заправка идеально подойдет к другим салатам, например, с овощами гриль, с жареной телятиной, а также с жареной куриной печенью.

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