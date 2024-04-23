Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом простой и вкусной заправки, которая подходит практически ко всем салатам.
Также шеф дал рецепт своего любимого салата с этой заправкой.
Чтобы приготовить медово-лимонную заправку для салатов, "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:
- лимонный сок - 35 г (2 полных столовых ложки)
- мед – 30 г (1 полная ложка)
- горчица нежная – 20 г (1 ст.л.)
- масло оливковое – 70-80 г (примерно 5 ложек)
- соль (лучше брать морскую) - 2 щепотки
В миске "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает лимонный сок с горчицей, медом и солью. Если мед густой, то просто активнее вымешиваем веничком, и он растворится. После этого тоненькой струйкой начинаем добавлять растительное масло.
"В балансе у вас неповторимое приятное сочетание, которое долго ещё «играет» во рту послевкусиями. Заправки всегда яркие и насыщенные и даже немного соленые - ведь мы берём их 30-40 г на почти 200 г других продуктов", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Для приготовления своего любимого салата "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- лосось слабосоленый - 70 г
- оливки Каламата — 30 г
- сыр Филадельфия – 40 г
- листья салата – 40-50 г
- медово-лимонная заправка – 35 г
- по желанию можно добавить томаты черри
Кроме того, по словам судьи "Мастер Шеф", такая заправка идеально подойдет к другим салатам, например, с овощами гриль, с жареной телятиной, а также с жареной куриной печенью.
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