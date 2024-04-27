Глазурь для паски по рецепту шеф-повара, известного ресторатора и победителя «Мастер Шеф» Евгения Клопотенко будет и красивой, и очень вкусной.

Самым распространенным украшением для паски на Пасху остается белковая глазурь. Но бывает, что она плохо застывает, выходит липкой. Также с ней могут произойти другие неприятности, которые могут немного испортить настроение.

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился своим рецептом глазури для паски, которая и вкусная, и красива, и не липнет, и не осыпается.

Глазурь для паски на желатине, которая не осыпется.

Для этого победитель "Мастер Шеф" советует взять белки, сахарную пудру и желатин.

«Взбиваете 2 белка, добавляете к ним 200 г сахарной пудры. Замачиваете в 50 мл воды 5-7 г желатина. Растапливаете его на водяной бане. Смешиваете венчиком желатин и глазурь», - рассказал Клопотенко элементарные секреты рецепта глазури для паски на своей странице в Инстаграм.

Глазурь для паски на желатине, которая не осыпется.



Также предлагаем еще один рецепт глазури для паски на желатине, но не с сахарной пудрой, а с сахаром.

Понадобятся 1 ч. л. (5 г) желатина 6 ст. л. воды 1 ст. сахара (стакан 200мл).

Сначала необходимо замочить желатин в 2 ст.л. холодной воды, оставить на 5 мин.

Затем в сотейник с толстым дном высыпать стакан сахара и вылить 4 ст.л. воды, нагреть, помешивая, до полного растворения сахара.

В горячий сироп высыпать желатин, размешать и взбить миксером на высокой скорости, пока масса не побелеет (примерно 3 минуты). Оставить глазурь немного остыть, пока она не станет загустевать, и покрыть ею куличи.

Важно украсить паску глазурью до полного охлаждения, иначе вкусное украшение застынет.

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