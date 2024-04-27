Самым распространенным украшением для паски на Пасху остается белковая глазурь. Но бывает, что она плохо застывает, выходит липкой. Также с ней могут произойти другие неприятности, которые могут немного испортить настроение.

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился своим рецептом глазури для паски, которая и вкусная, и красива, и не липнет, и не осыпается.

рецепт глазури для паски

Глазурь для паски на желатине, которая не осыпется.

Для этого победитель "Мастер Шеф" советует взять белки, сахарную пудру и желатин.

«Взбиваете 2 белка, добавляете к ним 200 г сахарной пудры. Замачиваете в 50 мл воды 5-7 г желатина. Растапливаете его на водяной бане. Смешиваете венчиком желатин и глазурь», - рассказал Клопотенко элементарные секреты рецепта глазури для паски на своей странице в Инстаграм.

рецепт глазури для паски

рецепт глазури для паски

рецепт глазури для паски

Глазурь для паски на желатине, которая не осыпется.

Также предлагаем еще один рецепт глазури для паски на желатине, но не с сахарной пудрой, а с сахаром.

Понадобятся 1 ч. л. (5 г) желатина 6 ст. л. воды 1 ст. сахара (стакан 200мл).

Сначала необходимо замочить желатин в 2 ст.л. холодной воды, оставить на 5 мин.

Затем в сотейник с толстым дном высыпать стакан сахара и вылить 4 ст.л. воды, нагреть, помешивая, до полного растворения сахара.

В горячий сироп высыпать желатин, размешать и взбить миксером на высокой скорости, пока масса не побелеет (примерно 3 минуты). Оставить глазурь немного остыть, пока она не станет загустевать, и покрыть ею куличи.

Важно украсить паску глазурью до полного охлаждения, иначе вкусное украшение застынет.

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