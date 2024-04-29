Украинцам рассказали о том, как подорожали продукты и фрукты в 2024 году.

Серьезные экономические затруднения, вызванные российским вторжением, привели к непрерывному повышению стоимости пищевых продуктов в стране. Это касается и цен на фрукты.

Какая ситуация с ценами на продукты

При том, что православную Пасху в этом празднуют 5 мая, цены на традиционные праздничные продукты в большой корзине уже выросли. По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинцам следует заплатить за продукцию на Пасху на 17,6% больше, чем в прошлом.

Аналитики отметили, что за год некоторые продукты значительно выросли в цене, тогда как цены на другие стали меньше. В 2024 году стоимость традиционного праздничного стола на семью из четырех человек составляет около 1422 гривны. Год назад цена такого вечера обошлась бы в 1210 гривен.

Это касается набора продуктов, в которые входят кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

Наиболее дорогими компонентами большой корзины оказались мясные продукты. За полкилограмма домашней колбасы нужно заплатить 200 грн. Такого же веса буженина стоит 250 грн. Сало за последний год практически не претерпело изменений в стоимости и остается на уровне 110 грн за 0,5 кг.

«Рост стоимости большой корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах», — пояснили в Институте.

Какая ситуация с ценами на фрукты

В апреле этого года стоимость большинства фруктов пошла вверх. Только три позиции наоборот снизились в цене по сравнению с началом года. Подешевели два вида апельсинов. Следует отметить, что цена на апельсины из Египта по сравнению с январем 2024 года упала почти на 13%. Также почти на 12% подешевели лимоны. А вот мандарины клементин наоборот больше удивили своим ростом в стоимости. Цена на них с января стала больше на 43,5%. Также следует отметить существенное удорожание яблок. Они подскочили в цене на 30,6% (украинские) и 25,1% (айдаред). Цены на виноград увеличились почти на 26%.

Что касается яблок, то аналитики EastFruit утверждают, что цены в этот сезон на яблоко в Украине будут высокими, но не рекордными, как обещали ранее.

К примеру, один из популярных сортов яблок "Голден Делишес" сейчас имеет показатели выше среднего - около 51 цента за кг. Однако это все равно ниже, чем в 2020 году и 2021 году.

В конце концов, эксперты говорят, что дальнейшего повышения цены на яблоки в ближайшие месяцы не будет. Этому препятствует наличие больших запасов яблок в украинских хранилищах и конкурентоспособные цены.

Источник: novyny.live

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