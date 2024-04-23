Такое вкусное и популярное традиционное блюдо украинской кухни, как сырники, заиграют новыми вкусами, если приготовить их по рецепту известного ресторатора и судьи «Мастер Шеф» Эктора Хименеса-Браво.

Сырники часто готовят на завтрак, пишет Politeka.net.

Но Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить это блюдо немного необычно. Сырники по этому рецепту получатся очень вкусными, полезными, но не сладкими.

Ингредиенты понадобятся следующие: жирный кисломолочный творог – 350 г; Мука – 1 ст. л.; Манка – 2 ст. л.; Пряная зелень – 30 г; Яйцо – 2 шт.

Рецепт сырников на завтрак.

Также Эктор Хименес Браво предлагает приготовить для таких сырников соус.

И для этого понадобятся сметана – 200 грамм, Кинза – 20 грамм, Лимонный сок – 30 грамм, Соль, перец.

Ход приготовления сырников по рецепту Эктора Хименеса-Браво элементарный. Соединяем ингредиенты и формируем сырники.

Рецепт сырников на завтрак.

Далее не жарим их не на сковороде, как обычно, а запекаем в духовке – до готовности.

Готовим соус – соединяем ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Сырник подаем к столу с соусом и зеленью.

Рецепт сырников на завтрак.

Рецепт сырников на завтрак.

Отметим, что этот рецепт сырников понравился многим подписчикам на страницу Эктора:

"Супер!",

"Спасибо, что делитесь хорошими рецептами",

"Ого! Быстро".

Отметим, обычно сырники готовят из смеси сыра, муки, яиц и сахара, и обычно жарят на сливочном масле до золотистой корочки. Их часто подают на завтрак, но их можно также употреблять как десерт или закуску.

Происхождение сырников можно отнести к 18 веку, когда их начали готовить украинские селяне, которым нужен был быстрый и легкий способ использовать остатки сыра. Потом к ним стали добавлять муку и яйца.

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