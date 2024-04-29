Начиная с 1 мая украинцы получают скидку до 60% на тарифы на электроэнергию.

В мае 2024 года тариф на электроэнергию в Украине остался на низком уровне, упоминание о возможном повышении остается актуальным. Одновременно часть потребителей будет оплачивать эту жилищно-коммунальную услугу на 60% дешевле.

Эту информацию сообщил today.ua. Алексей Кучеренко, народный депутат Верховной Рады и заместитель председателя Комитета по энергетике, утверждает, что украинцам следует быть готовыми к повышению цены на электроэнергию по многочисленным причинам.

Он соглашается, что Кабинет министров вскоре будет рассматривать ценовую политику в отношении этой услуги из-за серьезных поражений в энергетической системе страны, вызванных российскими атаками.

Представитель Комитета по энергетике предполагает, что тариф на электроэнергию может возрасти до 3,50 грн.

"Я боюсь, что сейчас правительство просто решит поднять цены до этого уровня. Мне кажется, это логическое заключение", - планирует народный депутат.

Актуальный тариф и кто получит скидку в 60%

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей был повышен в июне прошлого года. Пока украинцы платят 2,64 грн/кВт-час по единому тарифу. Предварительно граждане платили сумму в зависимости от потребленного ресурса. Так, если семья потребляла до 250 кВтч, то платила 1,44 грн, а больше — 1,68 грн.

В то же время в мае граждане имеют возможность получить скидку на 60%, заменив свой счетчик электроэнергии на экономический. Есть двухзонные и трехзонные тарифы. Первый требует, что гражданину необходимо платить за киловатт-час по дневному и ночному тарифу, а второй — в соответствии с пиковым, полупиковым и ночным временем.

Двухзонный счетчик распределяет сутки на два периода: с 07:00 до 23:00 и с 23:00 до 07:00. Ночью тарифы будут ниже на 50% - 1,32 грн/кВт-час.

Трехзонный счетчик распределяет сутки на три периода. Обычный тариф киловатт-часа в полупиковый период с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00, а с 08:00 до 11:00 и с 20:00. до 22:00 - пиковый период использования электричества. В настоящее время услуги будут предоставляться за 3,96 грн/кВт-час.

При этом самая большая экономика имеет те граждане, которые активно используют технику в период с 23:00 до 07:00. Тарификация трехзонного счетчика в этот период снижена на 60%. То есть украинцы платят за киловатт-час только 40% - 1,05 грн.

Для замены счетчика необходимо обратиться в облэнерго по месту жительства. Прибор и установку нужно оплатить по собственной цене, однако сумма впоследствии окупится.

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