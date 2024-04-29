Украинцам рассказали, как в этом году они могут получить пособие на своих детей.

В 2024 году граждане Украины имеют право на денежную помощь детям в размере 41 тыс. гривен. Эта помощь предназначена семьям при рождении ребенка, а заявки на получение можно подавать как онлайн, так и лично, сообщает пресс-служба правительственного портала.

В этом году сумма пособия при рождении ребенка составляет 41,28 тыс. гривен, из которых 10,32 тыс. гривен выплачиваются сразу. Остальные суммы будут выплачены в течение трех последующих лет в виде ежемесячных выплат по 860 гривен. Заявку на получение пособия можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Для получения денежной помощи на ребенка необходимо предпринять следующие шаги:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале "Действие" с помощью электронной подписи. Заполнить онлайн форму для получения материальной помощи. Подписать заявление электронной подписью.

После правильного заполнения формы денег будут начислены на следующий день после получения заявления отделением социальной защиты населения.

Также граждане могут подать оффлайн заявку. Чтобы это сделать, вы можете обратиться в следующие органы:

орган соцзащиты населения;

исполнительный орган сельской, поселковой или городской власти;

Центр предоставления административных услуг.

Также при рождении ребенка граждане могут получить "пакет малыша" в виде вещей или эквивалентной суммы средств.

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