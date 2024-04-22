Маринованная редиска – это просто невероятная закуска, которая очень просто и быстро готовится и отлично подойдет для любого стола.

Маринованная редиска – отличная закуска, которая отличается хрустящей текстурой и пикантным вкусом. Особенно она понравится тем, кто обожает квашеную капусту и маринованные огурчики.

Рецептом маринованной редиски поделилась блогер Екатерина Мазурец.

«Плюс этого рецепта, что можно сделать одну банку на пробу, если зайдет, то на следующий год поставить на поток. Ибо что? Потому что у каждого свой вкус и даже один продукт кому-то хорошо кому-то нет», – отметила блоггер.

Рецепт маринованной редиски.

Ингредиенты требуются следующие: редиска, лавровый лист 1 шт. в банке, чеснок 2 зубчика в банке, перец душистый по 3 шт в банке, перец горошек 4 шт в банке.

Для маринада необходимы (на 1 литр воды) – сахар 3 ст. л, соль 2 ст. л – все без горки, а также уксус 9% 60 мл.

Ход приготовления маринованной редиски следующий: в банки выкладываем ингредиенты и заливаем кипятком. Даем постоять 5 минут и сливаем. Так нужно сделать три раза.

«Третий раз сливаем в кастрюлю, доводим с помощью кипятка, чтобы был литр раствора. На каждый литр добавляем все как на видео и даем покипеть 3-4 минуты. Выключаем и добавляем уксус. Заливаем маринадом редиску и закручиваем», – рассказала Екатерина о ходе приготовления маринованной редиски.

Рецепт маринованной редиски.

Также блогер напомнила, что банки и крышки должны быть стерильными.

Блогер также подчеркнула, что любой маринад нужно попробовать – этот вкус нужно подстраивать под себя.

«Редиска – родственник капусты, род растений семейства Капустные (Крестоцветы), к которому относятся такие известные в культуре растения, как капуста огородная, репа, редис, редька. С ней можно делать почти все то же, что и с капустой. Запах также, как в квашеной капусте, рассол лучше не пить», - отметила блоггер.

Рецепт маринованной редиски.

Подписчицы на страницу блогера подчеркнули, что этот рецепт действительно стоит того, чтобы его попробовать.

«Интересно, надо попробовать»,

«Никогда не пробовала... Взяла на заметку...»,

«Надо попробовать!»,

"А это интересно!" .

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