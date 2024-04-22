Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как за 10 минут приготовить невероятно вкусные и нежные блины по-мароккански.

Такие блины можно делать и с мясной начинкой, и со сладкой, но на этот раз "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила добавить в них сыр.

Для приготовления марокканских блинчиков "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

манная крупа - 250 г

мука – 40 г

соль – 1/2 ч.л.

дрожжи сухие – 5 г

разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

вода теплая – 500 г

сыр моцарелла для начинки - 125 г

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает манку, муку, соль, а также разрыхлитель и дрожжи – благодаря этим двум ингредиентам блины получаются такие пористые.

Заливаем смесь сухих ингредиентов теплой водой и перемешиваем. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова быстро пробивает тесто погружным блендером до появления пузырьков.

Миску с тестом накрываем пленкой, полотенцем и даем ему отдохнуть 15 минут. Жарить марокканские блины нужно на разогретой сковороде только с одной стороны.

"На поверхности появляется много пор, они такие пористые-пористые. Когда вы видите, что вся поверхность стала одного цвета, и пузыри исчезли, можно снимать и начинять", – объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

На готовые блины выкладываем кусочки моцареллы и залепляем их, как вареники. Готовые блины с начинкой звезда "Мастер Шеф" складывают на сковороду, смазанную сливочным маслом, и под крышкой на малом огне прогревает их еще 5 минут, чтобы сыр растекся.

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