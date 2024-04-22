Диетолог проекта "Зважені та щасливі" Светлана Фус поделилась рецептом нежной, вкусной и довольно диетической творожной паски, которая очень просто готовится.

На своей странице в Instagram Светлана Фус из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить заварную творожную паску с шоколадом, которая не навредит фигуре.

"Пора готовиться к Пасхе. И сегодня для вас рецепт, проверенный годами", - советует экспертка "Зважені та щасливі".

Чтобы приготовить шоколадную творожную паску диетолог "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

творог 5% - 0,5 кг

3 яйца

сахар (тростниковый) – 20 г

сливки 15% – 100 г

молоко 2,5% - 100 г

орехи измельченные – по вкусу

какао-порошок – 2 ст.л.

апельсиновая цедра – 4 ст.л.

ваниль – по вкусу

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температурой. Творог сразу растираем до однородности.

Яйца слегка взбиваем с сахаром. Далее диетолог "Зважені та щасливі" добавляет сливки, молоко, ваниль и перемешивает. Ставим эту смесь на плиту и провариваем на малом огне до загустения (около 5-7 минут), не доводя до кипения и не забывая постоянно помешивать.

Снимаем заваренную сливочно-яичную массу с плиты, добавляем в нее половину какао-порошка и перемешиваем. После этого диетолог "Зважені та щасливі" смешивает полученную смесь с перетертым творогом, добавляет апельсиновую цедру, оставшийся какао-порошок, а также измельченные орешки.

Готовую творожную массу выкладываем в специальную форму, застеленную марлей, заворачиваем края марли, сверху ставим груз и отправляем паску в холодильник на 12 часов. Готовую творожну паску украшаем по своему вкусу.

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