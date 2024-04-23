Если у вас участок расположен на открытой, ветреной местности или в районе с малоснежными зимами, лучше отложить посадку клубники до весны, есть несколько полезных советов, которые помогут с высадкой клубники.

При подготовке к посадке клубники на участке или при обновлении старых грядок следует учитывать несколько важных моментов, чтобы обеспечить хороший урожай ягод. Выбор качественной рассады является первоочередным шагом для обеспечения успешного выращивания клубники. Лучшие рассады обычно доступны в начале весны или поздним летом, когда температура не слишком высока, а влаги достаточно.

Оптимальные сроки посадки клубники - с середины апреля до середины мая и с конца июля до второй половины сентября.

Однако, если участок расположен на открытой, ветреной местности или в районе с малоснежными зимами, лучше отложить посадку до весны. Таким образом, у молодых кустиков будет всё лето для укрепления. Это также актуально, если вы впервые садите клубнику.

Существуют разные способы посадки клубники, включая отдельные кусты, гнезда и ряды.

Посадка отдельными кустами: Розетки клубники сажаются по одной на расстоянии 45-60 см друг от друга. Чтобы растения не переплетались, усы регулярно удаляются, что позволяет кустам интенсивно развиваться и обильно плодоносить. Этот способ требует регулярного рыхления почвы, борьбы с сорняками, мульчирования и обрывания усов. Однако благодаря этому крупные ягоды получаются за счет небольшого количества кустов. Посадка гнездами: Один саженец клубники размещается в центре гнезда, а еще шесть - вокруг него. Таким образом, получается шестиугольник с расстоянием между растениями в гнезде 5-8 см. Расстояние между гнездами в одном ряду составляет 25-30 см, а между рядами - 35-40 см. Этот способ требует большого количества посадочного материала, но обеспечивает больший урожай. Посадка рядами: Кусты клубники сажаются на расстоянии 15-20 см в один или два ряда. Ширина между рядами составляет около 40 см, чтобы обеспечить доступность к посадкам. Этот способ требует также рыхления почвы, удаления усов и сорняков, но посаженная таким образом клубника хорошо растет, плодоносит и не требует обновления в течение 5-6 лет.

Прежде чем приступить к посадке, следует выбрать и подготовить участок. Рекомендуется сажать клубнику на хорошо освещенных участках, где раньше росли чеснок, лук, корнеплоды или бобовые. Перед посадкой рассады следует приготовить грунт. Клубника требует плодородного грунта, поэтому помимо земли понадобятся компост, перепревший навоз или биогумус и зола.

Лунки для саженцев клубники делают глубокими и широкими. Землю из лунок смешивают с другими компонентами грунта в пропорциях 1:1:1:2 (земля, навоз, компост, зола). Из подготовленного таким образом грунта в центре каждой лунки делают небольшой холмик. Через две недели после посадки молодую клубнику подкармливают, используя настой биогумуса, птичьего помета или травяной настой как подкормку.

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