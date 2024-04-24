Каждый опытный водитель знает, что если машина долго стоит в гараже и ее не заводят зимой, то первым делом перед поездкой нужно проверить масло. Еще бы, за зиму оно почти наверняка загустевает и теряет свои свойства. Это приведет к тому, что масло перестанет поступать в двигатель и трансмиссию, что вызовет перегрев и перетирание узлов, клин поршней и других частей двигателя. Но, как утверждают эксперты на СТО, это не единственная причина, почему авто может не заводиться после долгой стоянки.

Так, для машины, которая долгое время стояла и не заводилась, понадобится подготовка для того, чтобы снова выехать на дорогу.

Оказывается, в машине, которая долгое время стояла и не заводилась, некоторые детали за время простоя могли покрыться ржавчиной, резиновые трубки растрескаться и пересохнуть, а жидкости потерять свои свойства.

Таким образом, одними из первых нужно проверить свечи зажигания. Так, за время простоя на них могли появиться различные вредные отложения, поэтому они станут работать некорректно. Еще они перестают давать искру, если были залиты бензином.

Не мало важно провести проверку состояние тормозных дисков и колодок. За время простоя они могли прийти в негодность и покрыть ржавчиной. Чтобы удалить коррозию можно попробовать проехать не с зажатым, а слегка зажатым тормозом. Это может помочь удалить ржавчину с поверхности.

А еще из-за повышенной нагрузки при прокручивании холодного (замерзшего) двигателя после зимнего сезона, очень часто при пуске обрывается ремень ГРМ. Бывает и так, что проворачивается венец на маховике и в этом случае стартер не может раскрутить двигатель до пусковых оборотов.

Далее после проверки выше упомянутых систем можно приступать к запуску двигателя. При этом стоит помнить о том, что лучше не крутить арт стартер мотор более 8 секунд, а делать паузы между попытками. Но и тут может оказатся, что "что-то пошло не так".

Например, отказ двигателя часто бывает из-за поврежденных контактов электропроводки. Такое происходит из-за коррозии или окисления клемм, а также из-за ослабления зажима проводов, подключенных к аккумулятору.

При покупке водители часто обращают внимание именно на клемму, а еще очень важен впаянный в нее кабель. Недостаточную толщину медной жилы в кабеле видно по необычному поведению стартера - в первую секунду после поворота ключа (или нажатия кнопки стартера) его вращение очень медленное, а потом он как бы раскручивается. При разряженном аккумуляторе все выглядит наоборот - стартер крутится медленнее.

Отказ двигателя работать может быть связан также с отсутствием топлива или неисправностью топливной системы. В этом случае также есть несколько основных причин: протекание, трещины в топливном баке, неисправность сепаратора, а также проблемы с бензонасосом.

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