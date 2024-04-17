Законопроект о мобилизации предусматривает изъятие автотранспорта у граждан, имеющих в собственности более одного автомобиля.

Недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации, предусматривающий привлечение транспортных средств, включая водный транспорт, граждан, организаций и предприятий для нужд Вооруженных Сил Украины.

Юрист Андрей Вовк в эфире программы "Что дальше?" рассказал, предусматривает ли новый закон мобилизацию автомобилей, которые находятся в собственности женщин и несовершеннолетних.

Законопроект предусматривает изъятие автотранспорта у граждан, имеющих в собственности более одного автомобиля. Это может привести к тому, что мужчины начнут переписывать свои автомобили на жен и детей. Однако по закону мобилизация автомобилей, принадлежащих женщинам и несовершеннолетним, возможна.

Согласно Конституции, каждый гражданин Украины обязан защищать свою страну, независимо от пола. Таким образом, если женщина или несовершеннолетний владеют более чем одним транспортным средством, необходимым Вооруженным Силам Украины, их могут мобилизовать. Это относится и к детям. Если на несовершеннолетнего зарегистрировано несколько автомобилей, то их тоже могут забрать в пользу армии.

Считается, что если у человека много имущества, он может поделиться одним или несколькими автомобилями из списка находящихся в его собственности. Это не нарушает права на перемещение.

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