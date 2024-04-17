Законопроект про мобілізацію передбачає вилучення автотранспорту у громадян, які мають у власності більше одного автомобіля.

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію, який передбачає залучення транспортних засобів, включаючи водний транспорт, громадян, організацій та підприємств для потреб Збройних Сил України.

Юрист Андрій Вовк в етері програми "Що далі?" розповів, чи передбачає новий закон мобілізацію авто, які перебувають у власності жінок та неповнолітніх.

Законопроєкт передбачає вилучення автотранспорту у громадян, які мають у власності більше одного автомобіля. Це може призвести до того, що чоловіки почнуть переписувати свої авто на дружин та дітей. Однак за законом мобілізація автомобілів, які належать жінкам та неповнолітнім, також можлива.

Згідно з Конституцією, кожен громадянин України має обов'язок захищати свою країну, незалежно від статі. Таким чином, якщо жінка або неповнолітній володіють більш як одним транспортним засобом, які потрібні Збройним Силам України, їх можуть мобілізувати. Це стосується і дітей. Якщо на неповнолітнього зареєстровано кілька автомобілів, то їх також можуть забрати на користь армії.

Вважається, що якщо у людини є багато майна, вона може поділитися одним або кількома автомобілями зі списку тих, що знаходяться у її власності. Це не порушує права на переміщення.

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