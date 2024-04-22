Главное в приготовлении пиццы – это тесто и томатный соус, и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым рабочим рецептом.

На этот раз у себя в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал простой и быстррый рецепт теста и томатного соуса для пиццы.

Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Ярославский берет (в расчете на три пиццы):

вода (теплая) – 330 г

мед или сахар – 20 г

дрожжи свежие – 10-12 г

соль – 7 г

мука – 500 г

масло оливковое – 20 г

Дрожжи и мед "Мастер Шеф" Владимир Ярославский растворяет в теплой воде и оставляет на 15 минут для активации. Затем добавляем просеянную муку, замешиваем тесто и вмешиваем растительное масло. Готовое тесто накрываем (полотенцем или пленкой) и оставляем подходить – примерно 30 минут в тепле.

"Через 30 минут мокрыми руками заложить тесто в 4 раза и снова накрыть, можно повторить пару раз так", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Когда тесто хорошо подойдет, делим его на три части, формируем из них шарики, даем отдохнуть еще 15 минут, а затем на измельченной кукурузной крупе формируем коржи, как на видео, диаметром около 30 см. Выкладываем основу для пиццы на пергамент.

Для приготовления томатного соуса для пиццы нам понадобятся следующие ингредиенты:

томаты в собственном соке – 800 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2-4 зубчика

масло оливковое – 50 г

соль, перец, сухой орегано, можно добавить немного чабреца и розмарина

Лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает произвольными кусочками, слегка обжаривает с добавлением растительного масла, добавляет измельченный чеснок, томаты и специи и готовит на малом огне в течение 20 минут. Готовый соус для идеальной консистенции перетираем через сито или перебиваем блендером.

На коржи шеф-повар выкладывает по 120 г соуса и 100 г моцареллы и выпекает в максимально разогретой духовке до румяности (12-14 минут). На готовую пиццу можно добавить еще сыр, свежую зелень, мясную начинку.

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