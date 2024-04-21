О наиболее интересных вакансиях, которые предлагают пенсионерам достаточно хорошую зарплату, рассказали в издании "Телеграф".
Комендант у хостел
Эта должность очень важна, ведь администратор – это первый человек, который видят гости и именно он влияет на первое впечатление об учреждении. Взять на работу коменданта могут желающие без опыта работы, включая активных и открытых женщин пенсионного возраста, которые любят и умеют общаться с людьми. Кроме того, возможно предоставление бесплатного проживания.
Требования к кандидату:
- доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и клиентами;
- не имеют вредных привычек;
- будут проживать в хостеле.
Зарплата: до 14 тысяч гривен.
Вакансию можно просмотреть по ссылке .
Работник состава
На эту должность зовут людей пенсионного возраста. Рабочий день. здесь будет с 16:00 до 22:00. Готовы также принять человека, не имеющего опыта и обучить его необходимым навыкам.
Требования к кандидатам:
- наличие водительского удостоверения – это большой плюс;
- не имеют вредных привычек;
- очень ответственные.
Зарплата: 8 тысяч гривен.
Вакансию можно просмотреть по ссылке .
Сторож у лицей
Это работа в учебном заведении в Соломенском районе Киева. Что касается занятости, то она полна – с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00. Могут взять человека с инвалидностью или человека на пенсии (до 65 лет), имеющего опыт работы от 1 года. Сторож должен будет встречать учащихся учебного процесса и следить за их передвижением.
Требования к кандидатам:
- ответственность;
- пунктуальность;
- воспитанность;
- отзывчивость.
Зарплата: 6 тысяч гривен
Вакансию можно просмотреть по ссылке .
Продавец в киоск по продаже искусственного товара
В торговые точки по городу Киеву ищут женщину до 65 лет. Работа спокойная и нетрудная. Работа начинается с 07:00 и длится до 20:00, условия работы удобны.
Требования к кандидатам:
- ответственность;
- пунктуальность;
- Если у вас есть опыт в торговле, то это будет преимуществом.
Зарплата: 700-800 гривен в день.
Вакансию можно просмотреть по ссылке .
Столяр/сантехник учебного корпуса
Педагогический колледж им. Антон Макаренко предлагает работу сантехника и столяра. На должность могут взять мужчин до 65 лет. Возможны премии.
Требования к кандидатам:
- документы об образовании: ПТУ или курсы. Также могут допустить кандидата при записи о стаже работы в трудовой книжке вместо документа об образовании;
- ответственность;
- пунктуальность.
Зарплата: 12 тысяч гривен.
Вакансию столяра можно просмотреть по ссылке .
Вакансию сантехника можно просмотреть по ссылке .
Дворник, комплексный работник
Пенсионерам в Киеве могут предоставить работу дворника или комплексного работника. Работа проходит на открытом воздухе. Предстоит стричь газоны газонокосилкой и поливать насаждения в весенне-летний период, собирать листья осенью и убирать снег зимой.
Требования к кандидатам:
- не имеют вредных привычек;
- имеют хорошую физическую форму;
- ответственные.
Зарплата: 6 тысяч гривен.
Вакансию можно просмотреть по ссылке .
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