Украинцам, которые уже на пенсии, но которые хотят иметь дополнительный доход, предлагают работу. На сайтах поиска работы можно найти много должностей для людей старше 60 лет, как для женщин, так и для мужчин.

О наиболее интересных вакансиях, которые предлагают пенсионерам достаточно хорошую зарплату, рассказали в издании "Телеграф".

Комендант у хостел

Эта должность очень важна, ведь администратор – это первый человек, который видят гости и именно он влияет на первое впечатление об учреждении. Взять на работу коменданта могут желающие без опыта работы, включая активных и открытых женщин пенсионного возраста, которые любят и умеют общаться с людьми. Кроме того, возможно предоставление бесплатного проживания.

Требования к кандидату:

  • доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и клиентами;
  • не имеют вредных привычек;
  • будут проживать в хостеле.

Зарплата: до 14 тысяч гривен.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

Работник состава

На эту должность зовут людей пенсионного возраста. Рабочий день. здесь будет с 16:00 до 22:00. Готовы также принять человека, не имеющего опыта и обучить его необходимым навыкам.

Требования к кандидатам:

  • наличие водительского удостоверения – это большой плюс;
  • не имеют вредных привычек;
  • очень ответственные.

Зарплата: 8 тысяч гривен.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

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Сторож у лицей

Это работа в учебном заведении в Соломенском районе Киева. Что касается занятости, то она полна – с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00. Могут взять человека с инвалидностью или человека на пенсии (до 65 лет), имеющего опыт работы от 1 года. Сторож должен будет встречать учащихся учебного процесса и следить за их передвижением.

Требования к кандидатам:

  • ответственность;
  • пунктуальность;
  • воспитанность;
  • отзывчивость.

Зарплата: 6 тысяч гривен

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

Продавец в киоск по продаже искусственного товара

В торговые точки по городу Киеву ищут женщину до 65 лет. Работа спокойная и нетрудная. Работа начинается с 07:00 и длится до 20:00, условия работы удобны.

Требования к кандидатам:

  • ответственность;
  • пунктуальность;
  • Если у вас есть опыт в торговле, то это будет преимуществом.

Зарплата: 700-800 гривен в день.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

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Столяр/сантехник учебного корпуса

Педагогический колледж им. Антон Макаренко предлагает работу сантехника и столяра. На должность могут взять мужчин до 65 лет. Возможны премии.

Требования к кандидатам:

  • документы об образовании: ПТУ или курсы. Также могут допустить кандидата при записи о стаже работы в трудовой книжке вместо документа об образовании;
  • ответственность;
  • пунктуальность.

Зарплата: 12 тысяч гривен.

Вакансию столяра можно просмотреть по ссылке .

Вакансию сантехника можно просмотреть по ссылке .

Дворник, комплексный работник

Пенсионерам в Киеве могут предоставить работу дворника или комплексного работника. Работа проходит на открытом воздухе. Предстоит стричь газоны газонокосилкой и поливать насаждения в весенне-летний период, собирать листья осенью и убирать снег зимой.

Требования к кандидатам:

  • не имеют вредных привычек;
  • имеют хорошую физическую форму;
  • ответственные.

Зарплата: 6 тысяч гривен.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

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