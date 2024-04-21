Украинцам, уже находящимся на пенсии, показали список вакансий, по которым их могут устроить.

Украинцам, которые уже на пенсии, но которые хотят иметь дополнительный доход, предлагают работу. На сайтах поиска работы можно найти много должностей для людей старше 60 лет, как для женщин, так и для мужчин.

О наиболее интересных вакансиях, которые предлагают пенсионерам достаточно хорошую зарплату, рассказали в издании "Телеграф".

Комендант у хостел

Эта должность очень важна, ведь администратор – это первый человек, который видят гости и именно он влияет на первое впечатление об учреждении. Взять на работу коменданта могут желающие без опыта работы, включая активных и открытых женщин пенсионного возраста, которые любят и умеют общаться с людьми. Кроме того, возможно предоставление бесплатного проживания.

Требования к кандидату:

доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и клиентами;

не имеют вредных привычек;

будут проживать в хостеле.

Зарплата: до 14 тысяч гривен.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

Работник состава

На эту должность зовут людей пенсионного возраста. Рабочий день. здесь будет с 16:00 до 22:00. Готовы также принять человека, не имеющего опыта и обучить его необходимым навыкам.

Требования к кандидатам:

наличие водительского удостоверения – это большой плюс;

не имеют вредных привычек;

очень ответственные.

Зарплата: 8 тысяч гривен.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

Сторож у лицей

Это работа в учебном заведении в Соломенском районе Киева. Что касается занятости, то она полна – с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00. Могут взять человека с инвалидностью или человека на пенсии (до 65 лет), имеющего опыт работы от 1 года. Сторож должен будет встречать учащихся учебного процесса и следить за их передвижением.

Требования к кандидатам:

ответственность;

пунктуальность;

воспитанность;

отзывчивость.

Зарплата: 6 тысяч гривен

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

Продавец в киоск по продаже искусственного товара

В торговые точки по городу Киеву ищут женщину до 65 лет. Работа спокойная и нетрудная. Работа начинается с 07:00 и длится до 20:00, условия работы удобны.

Требования к кандидатам:

ответственность;

пунктуальность;

Если у вас есть опыт в торговле, то это будет преимуществом.

Зарплата: 700-800 гривен в день.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

Столяр/сантехник учебного корпуса

Педагогический колледж им. Антон Макаренко предлагает работу сантехника и столяра. На должность могут взять мужчин до 65 лет. Возможны премии.

Требования к кандидатам:

документы об образовании: ПТУ или курсы. Также могут допустить кандидата при записи о стаже работы в трудовой книжке вместо документа об образовании;

ответственность;

пунктуальность.

Зарплата: 12 тысяч гривен.

Вакансию столяра можно просмотреть по ссылке .

Вакансию сантехника можно просмотреть по ссылке .

Дворник, комплексный работник

Пенсионерам в Киеве могут предоставить работу дворника или комплексного работника. Работа проходит на открытом воздухе. Предстоит стричь газоны газонокосилкой и поливать насаждения в весенне-летний период, собирать листья осенью и убирать снег зимой.

Требования к кандидатам:

не имеют вредных привычек;

имеют хорошую физическую форму;

ответственные.

Зарплата: 6 тысяч гривен.

Вакансию можно просмотреть по ссылке .

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