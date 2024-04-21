Дети в Украине могут получать льготное питание в школах и детских садах. Чтобы иметь право, дети должны иметь определенные основания. В частности, речь идет о материальной потребности или принадлежности к определенным категориям социальной защиты. Условия получения льготного питания могут определяться в соответствии с указанными документами и решениями.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Среди детей, имеющих право есть по льготным ценам, следующие:
- дети-сироты;
- дети, лишенные родительской опеки;
- дети с особыми образовательными потребностями, обучающимися в инклюзивных классах;
- дети из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства и имеют совокупный доход ниже прожиточного минимума;
- дети из семей погибших ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины; дети Героев Украины посмертно;
- дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства или войны с Россией;
- дети ВПЛ;
- дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
- учащиеся учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения; дети, эвакуированные из зоны отчуждения, а также дети, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении.
Если в вашей семье трое и более детей, вы можете платить на 50% меньше.
Кроме того, органы местного самоуправления могут определять и другие категории детей, имеющих право на бесплатное питание в учебных заведениях. Чтобы узнать, доступна ли такая возможность для вас, следует обратиться в органы самоуправления в местности, где вы проживаете.
Как получить льготы на питание в школах и садах?
Для этого нужно обратиться к руководству учебного заведения с заявлением и предоставить копии документов, подтверждающих, что вы имеете право на льготу. От вас может потребоваться следующий список документов:
- решение суда или местного исполнительного комитета о статусе ребенка-сироты;
- заключение инклюзивно-ресурсного центра;
- справка о назначении материальной помощи семье;
- удостоверение об инвалидности, смерти или участии в боевых действиях одного из родителей;
- справка о взятии на учет ВПЛ;
- решение о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего из-за военных действий и вооруженных конфликтов;
- копия свидетельства предоставления статуса многодетной семьи. В отдельных случаях могут запросить копии свидетельства о рождении и справки о составе семьи.
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