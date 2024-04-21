Дети в Украине могут получать льготное питание в школах и детских садах. Чтобы иметь право, дети должны иметь определенные основания. В частности, речь идет о материальной потребности или принадлежности к определенным категориям социальной защиты. Условия получения льготного питания могут определяться в соответствии с указанными документами и решениями.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Среди детей, имеющих право есть по льготным ценам, следующие:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями, обучающимися в инклюзивных классах;

дети из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства и имеют совокупный доход ниже прожиточного минимума;

дети из семей погибших ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины; дети Героев Украины посмертно;

дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства или войны с Россией;

дети ВПЛ;

дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

учащиеся учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения; дети, эвакуированные из зоны отчуждения, а также дети, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении.

Если в вашей семье трое и более детей, вы можете платить на 50% меньше.

Кроме того, органы местного самоуправления могут определять и другие категории детей, имеющих право на бесплатное питание в учебных заведениях. Чтобы узнать, доступна ли такая возможность для вас, следует обратиться в органы самоуправления в местности, где вы проживаете.

Как получить льготы на питание в школах и садах?

Для этого нужно обратиться к руководству учебного заведения с заявлением и предоставить копии документов, подтверждающих, что вы имеете право на льготу. От вас может потребоваться следующий список документов:

решение суда или местного исполнительного комитета о статусе ребенка-сироты;

заключение инклюзивно-ресурсного центра;

справка о назначении материальной помощи семье;

удостоверение об инвалидности, смерти или участии в боевых действиях одного из родителей;

справка о взятии на учет ВПЛ;

решение о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего из-за военных действий и вооруженных конфликтов;

копия свидетельства предоставления статуса многодетной семьи. В отдельных случаях могут запросить копии свидетельства о рождении и справки о составе семьи.

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