Некоторые украинцы могут получить по 10800 гривен на каждого члена семьи от организации "Право на защиту".

Благотворительная организация «Право на защиту» оказывает помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи для переселенцев, проживающих в Киеве и Киевской области, сообщает издание "На пенсии" .

Регистрация для получения этой помощи открыта каждую пятницу. Для внутренне перемещенных лиц, удовлетворяющих критериям дохода и категории уязвимости, предоставляется денежная помощь в размере 3 800 гривен в месяц в течение трех месяцев.

Получить выплаты могут лица, имеющие доход не более 5 400 гривен на одного члена семьи и ранее не получавших денежную помощь от международных организаций. Это включает внутренне перемещенных лиц, переехавших в Киев после 24.02.22, а также лиц, вернувшихся в свои места жительства после вынужденного перемещения через военные действия с той же даты.

Подать заявление на помощь могут семьи, соответствующие определенным критериям уязвимости, таким как семьи с одним из родителей и детьми младше 18 лет или старше, одинокие пожилые люди или лица с особыми потребностями.

Для получения номера в очередь в пункте регистрации нужно заполнить регистрационную форму , доступную каждую пятницу в 15:00. Если объем заявлений превышен, регистрация будет закрыта до следующей недели. Списки с датами и временами регистрации публикуются в Telegram-канале .

Для получения помощи необходимо иметь оригиналы документов для каждого члена семьи, включая налоговый номер, национальный паспорт или другие документы, банковскую карту (за исключением карт "помощь"), свидетельство о рождении детей, а также документы, подтверждающие особые потребности или статус ожоги над ребенком.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить