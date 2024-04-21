Украинцам рассказали, на какие суммы они могут быть оштрафованы, если поймают за употреблением нецензурной лексики.

Суды в Украине ежедневно выносят десятки постановлений с наложением штрафов за брани в публичных местах. Размер штрафов составляет до 85 гривен. Более серьезным считается случай, когда нецензурная брань используется по отношению к членам семьи даже дома, поскольку это может рассматриваться как домашнее насилие, а размер штрафа может увеличиться до 170 гривен. В любом случае необходимо дополнительно заплатить 605 гривен судебного сбора.

Согласно данным судебного решения, только за один день, 16 апреля, судьями по всей стране было принято около 50 постановлений о наложении штрафов на публично использовавших ненормативную лексику. Эти постановления являются результатом нарушения статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях.

К примеру, 16 апреля Херсонский городской суд оштрафовал женщину на 170 гривен плюс 605 гривен судебного сбора за то, что она ругала свою дочь, используя ненормативную лексику. Речь идет о деле №766/3496/24.

В этот же день судья Магдалиновского районного суда Днепропетровской области оштрафовал мужчину на 85 гривен (плюс 605 гривен судебного сбора), который стукнул в чужую дверь и выкрикнул нецензурное слово.

Также 16 апреля не повезло жителям Харьковской области. Она оскорбила женщину на улице, используя ненормативную лексику. Судья Дергачевского районного суда Харьковской области оштрафовал ее на 51 гривну (плюс 605 гривен судебного сбора).

"Согласно ч. 2 ст. 308 КУоАП в случае неуплаты штрафа в срок постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в отдел государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом. В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взимается двойной размер штрафа, а также расходы на учет совершенного правонарушения», – объясняется в решении суда.

Источник: obozrevatel

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