Для получения здоровой рассады, готовой к высадке, от посева до пересадки в открытый грунт должно пройти 50-60 дней, поэтому важно знать о правилах ухода и несколько хитростей, что помогут успешно справиться с выращиванием.

Рассада помидоров должна быть здоровой, устойчивой к различным погодным условиям, менее подверженной заболеваниям и защищенной от садовых вредителей и сорняков.

Если вы планируете высадить помидоры на открытую грядку, рассаду следует сеять с середины марта. Для теплиц рассаду лучше высевать еще раньше. Важно помнить, что длительное нахождение рассады в помещении не благоприятно для ее развития, так как это может сделать ее более хрупкой.

Для получения здоровой рассады, готовой к высадке, от посева до пересадки в открытый грунт должно пройти 50-60 дней. Это время зависит от многих факторов, включая сорт помидоров, погодные условия и готовность почвы.

Согласно лунному календарю, лучше всего сеять рассаду помидоров во время убывающей луны, избегая новолуния и полнолуния. Благоприятные дни для посева помидоров на рассаду в марте – 24-25 и 29-31 числа. В апреле хорошими днями считаются 24-25 и 29-30 числа.

Почва для посадки семян помидоров должна быть питательной, с добавлением перегноя, пепла, мелкой древесной пилы или торфа. Перед посевом почву рекомендуется обеззаражить, прогрев ее в духовке на 10-15 минут или обработав кипятком.

Подготовленную почву нужно увлажнить и оставить на несколько недель в теплом месте, чтобы размножились полезные микроорганизмы. Семена помидоров перед посевом можно предварительно замочить. Для выращивания рассады необходимы емкости с дренажными отверстиями, наполненные влажной почвой.

Сеять семена следует на глубину до 1 см, расставляя их на расстоянии 2-3 см друг от друга. После посева посуду с рассадой следует накрыть пленкой и поместить в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян – от +25 до +30ºC.

Также можно сеять помидоры в торфяных таблетках, предварительно их замочив в воде комнатной температуры. После набухания таблеток их следует поместить в контейнеры чуть большего диаметра и установить в прозрачную коробку. После появления ростков, пленку нужно снять.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.