Украинские безработные могут рассчитывать на государственную поддержку в виде финансовой помощи, которая составляет до 7 тысяч гривен.

Украинцы, потерявшие свою работу из-за войны войны, имеют право на государственную поддержку.

Подробные условия получения такой помощи и объем выплат описаны в публикации издания ЭП "Помощь безработным украинцам в 2024 году". По данным Государственной службы занятости, в начале 2024 года статус безработного имел более 96 тысяч человек, и это количество продолжает уменьшаться вследствие введения новых требований, в частности, относительно наличия военного билета у мужчин и изменений в размерах выплат.

Во время военного положения размер пособия по безработице ограничен суммой, установленной на 1 января соответствующего года, и составляет 7,1 тысяч гривен в 2024 году. Также, с октября 2023 года, минимальный размер пособия по безработице был повышен с 1 до 1,5 тысяч гривен, а для внутренне перемещенных лиц — до 2,5 тысяч гривен.

Размер выплат индивидуален и зависит от количества страхового стажа, причины увольнения и заработной платы до этого. В случае стажа более семи месяцев сумма пособия исчисляется в процентах от средней зарплаты за шесть месяцев перед увольнением в зависимости от продолжительности стажа.

Получить статус безработного можно дистанционно через портал "Действие" или официальный сайт Государственной службы занятости. Также есть возможность личного обращения в любой центр занятости. Процедура регистрации через "Действие" упрощена, позволяя зарегистрироваться без сканирования документов, особенно для внутри перемещенных лиц или лиц, находящихся в зоне боевых действий.

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