ВПЛ, которые проживали в Херсонской области, пострадали от военных действий и не могут вернуться домой, потому что "БФ "АДРА Украина" могут получить помощь на аренду жилья.

Денежную помощь для домохозяйств из Херсонской области, пострадавших в результате военных событий, являются внутренне перемещенными лицами и не могут вернуться домой, предоставляет БО "БФ "АДРА Украина". Заявки и необходимые документы для получения этой помощи можно подать онлайн.

Выплата назначается только домохозяйствам, которые отвечают определенным критериям и не имели получения финансовой помощи от БО "БФ "АДРА Украина" в течение последних трех месяцев. Об этом сообщает Новокаховская городская военная администрация. Сумма пособия на аренду жилья распределяется на три месяца.

Получить эту помощь могут домохозяйства, особые потребности: беременные женщины, дети групп риска, лица с инвалидностью и другие. Сумма выплат зависит от региона и состава семьи.

Для регистрации требуются фотокопии различных документов в зависимости от категории лица: паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение, документы, подтверждающие инвалидность или заболевание. Для детей необходимы свидетельство о рождении и документы об инвалидности, если есть.

Все копии документов следует посылать на указанный электронный адрес adra.viplata.nk@ukr.net , указав в названии письма фамилию с инициалами заявителя и его категорию уязвимости.

Обязательным условием является открытие банковского счета по имени заявителя, а не члена семьи. Если пакет документов не полон, помощь может быть отклонена.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить