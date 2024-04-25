Путешествуя поездами «Укрзализныци», многие украинцы отмечают, что аккумуляторы их смартфонов быстро разряжаются. Столь быстрый расход заряда батареи в первую очередь связан с тем, что телефон постоянно пытается подключиться к сети, и этот процесс усугубляется нестабильной поверхностью покрітия.

В результате телефон расходует больше энергии, чем обычно, и аккумулятор разряжается быстрее.

Даже если вечером аккумулятор был полностью заряжен, к утру он может разрядиться до нуля из-за постоянного поиска сети. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется активировать «режим полета» или полностью выключить телефон, особенно во время ночных поездок.

смартфон, телефон

Кроме того, некоторые приложения особенно известны тем, что разряжают аккумулятор. В категории среднего класса SMS-приложения, особенно на недорогих устройствах, являются основными виновниками расхода заряда батареи.

Кроме того, Facebook Messenger и Snapchat Chat занимают второе и третье места соответственно с точки зрения энергопотребления. Instagram и WhatsApp следуют за ними, причем флагманские устройства испытывают более значительный расход заряда батареи из-за этих приложений.

Чтобы продлить срок службы батереи во время поездок в поездах, рекомендуется минимизировать подключение к сети и ограничить использование энергоемких приложений.

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