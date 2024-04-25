Эти советы могут гарантировать, что ваш телефон останется работоспособным на протяжении всего путешествия.

Путешествуя поездами «Укрзализныци», многие украинцы отмечают, что аккумуляторы их смартфонов быстро разряжаются. Столь быстрый расход заряда батареи в первую очередь связан с тем, что телефон постоянно пытается подключиться к сети, и этот процесс усугубляется нестабильной поверхностью покрітия.

В результате телефон расходует больше энергии, чем обычно, и аккумулятор разряжается быстрее.

Даже если вечером аккумулятор был полностью заряжен, к утру он может разрядиться до нуля из-за постоянного поиска сети. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется активировать «режим полета» или полностью выключить телефон, особенно во время ночных поездок.

Кроме того, некоторые приложения особенно известны тем, что разряжают аккумулятор. В категории среднего класса SMS-приложения, особенно на недорогих устройствах, являются основными виновниками расхода заряда батареи.

Кроме того, Facebook Messenger и Snapchat Chat занимают второе и третье места соответственно с точки зрения энергопотребления. Instagram и WhatsApp следуют за ними, причем флагманские устройства испытывают более значительный расход заряда батареи из-за этих приложений.

Чтобы продлить срок службы батереи во время поездок в поездах, рекомендуется минимизировать подключение к сети и ограничить использование энергоемких приложений.

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